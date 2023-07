Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista.

Amor al calor de Honduras

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Amargo cumpleaños

Lo cierto es que a todos les extraña que Amor no esté en esa fiesta por la buena relación que tiene con Anabel. "No tenía entendido que sería una fiesta como la que está sucediendo. Tenía entendido que sería una fiesta con la gente de Canarias y ya está", pero esto no es así, porque en el fiestón de Anabel hay gente de Madrid.

Los colaboradores no ven justo que no hayan invitado a Amor y la colaboradora se derrumba en directo ante las palabras de Aurelio Manzano, que opina que "si alguien se ha partido los pies y las manos defendiendo a Anabel has sido tú". "Entiendo que a la gente le sorprenda, he hablado con ella. Para mí, está todo bien, pero no pensé que iba a ser de esta forma el cumpleaños, pensé que sería algo íntimo. No deja de ser mi amiga por no ir a su cumpleaños", añade.

Iván Reboso asegura que Amor se ha enterado del panorama a través de las redes sociales, y esto es lo que le habría dolido a ella. "Entiendo que su cumpleaños era de otra forma, no sé, no encuentro explicación a lo que está pasando. Solo sé que yo la quiero muchísimo ni va a cambiar nada por no ir a su cumpleaños, pero que a mí me dolió, me dolió. No creo que sea un desprecio, pero...".