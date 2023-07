Sin duda una de las cosas más importantes de las bodas es el banquete. Y en el caso de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, hay opiniones divididas en torno al menú que diseñó el chef Eneko Atxa y que fue previamente aprobado por los novios. Algunos aseguran que se pasó hambre, mientras que otros defendieron lo variado que fue el menú.

Parece que después de mantener una relación de altibajos, la boda de la hija de Isabel Preysler con Íñigo Onieva ya ha sido una realidad. Pocos lo creían meses atrás, cuando la pareja se rompió tras hacerse públicas unas fotos en las que se veía a su prometido, Íñigo Onieva, besándose con una mujer que no era Tamara durante la celebración de un festival de música en Estados Unidos. Una ruptura que se hizo a días después de haberse prometido la pareja. Así lo contó la propia Tamara durante una rueda de prensa por la que estiman pudo cobrar casi un millón de euros, aunque se desconoce si en metálico o en especie.

Pasaron los meses, y la pareja volvió a encontrarse de forma pública en un par de ocasiones. Todo hacía presagiar que habría una reconciliación, como así fue. La pareja se fue de viaje romántico al Polo Norte, de lo que dejaron constancia en la revista Hola, que publicó unas fotos muy detalladas sobre la escapada. Desde entonces, la única vez que la pareja ha estado separada fue cuando Íñigo Onieva viajó hasta el otro lado del mundo por cuestiones laborales, mientras que Tamara decidió centrarse en su trabajo.

Después de San Valentín, la pareja ha vuelto a salir públicamente y Tamara no ha dudado en contar algunos de los detalles de su boda que ha ido desgranando en las últimas semanas hasta que finalmente llegó la boda. Pero, ¿qué fue lo que comieron los invitados? Pues en Ya es mediodía desvelaron el menú completo de Eneko Atxa, que estaba compuesto por 20 aperitivos, quisquillas, pichón asado y un postre de chocolate.

Mala imagen

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue siendo noticia una semana después de celebrarse. Hasta la redacción de 'Fiesta' llega una información que señala a la Marquesa de Griñón y que asegura que el lujoso hotel Ritz de Madrid ha roto su relación comercial con ella.

Jorge Moreno explica que el motivo no es otro que el comportamiento de algunos de los invitados a la boda durante su estancia en el hotel. El hotel madrileño no solo fue el escenario de la fiesta preboda de Tamara e Íñigo, si no que además fue el lugar en el que los invitados al enlace se prepararon para la ceremonia. Al parecer, algunos de los invitados no habrían respetado los horarios de ruido ni las condiciones de la barra libre.

La propia Tamara Falcó salía del hotel Ritz camino a la iglesia en la que daría el 'Sí, quiero' a su ya marido. Tamara ha sido durante años imagen del hotel, convirtiéndose así en la única mujer española que representa a la marca.