El pasado mes de enero se estrenó en ATRESplayer PREMIUM la serie 'Cristo y Rey', una ficción que muestra la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, personajes interpretados por Belén Cuesta y Jaime Lorente. Un trabajo que ha dado mucho que hablar por la dureza de la vida de estos dos personajes y sobre todo, por reproducir por primera vez el romance de la vedette con el Rey Juan Carlos I.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Belén Cuesta y ha confesado que "estoy contenta" con el resultado de la serie ya que "estaba nerviosa con eso" porque "era muy difícil, muy delicado, difícil hacer. Fue un rodaje duro y exigente y estaba la presión de que ella lo iba a ver".

Para prepararse el papel, la actriz contó con la ayuda de Bárbara Rey, a la que define como una diosa porque ha estado muy pendiente de ella y le ha aconsejado en todo momento: "Estaba encantada, es una mujer amorosa, una diosa y ha sido súper cariñosa conmigo y su hija también. Me he sentido muy apoyada".

Belén nos ha dejado claro que le da igual si lo que muestra la ficción es verdad o no porque "he vivido siempre como ficción, tampoco he querido indagar hasta qué punto el guion era real o se dramatizó porque mi trabajo era hacer ese guion no ir más allá. Ni le pregunté a ella que cosas si o que cosas no".

En pleno verano, la actriz ha desvelado que se va a coger unas vacaciones para desconectar y disfrutar de sus seres queridos... pero cambia de tercio cuando se le pregunta si está enamorada: "Verano enamorada y con muchos amigos".