El actor Mario Casas ha sido pillado saliendo de fiesta con una de las exparticipantes más carismáticas de "La isla de las tentaciones". Un encuentro del que ha dado fe Socialité, el programa de Telecinco.

Socialité es uno de los programas del mundo del corazón del que más se habla a día de hoy. El formato, conducido en algunas ocasiones por Nuria Marín y en otras por su compañera y amiga María Patiño, ha conseguido hacerse un hueco en las mañanas del fin de semana. Producido por la Fábrica de la Tele, responsable de otros formatos como Sálvame, este programa se emite todos los sábados y domingos a la hora de comer en Telecinco.

Con Socialité la principal cadena de Mediaset España ha conseguido rellenar el único hueco que le quedaba en su programación sin un formato en directo dedicado a la información rosa. Lo cierto es que, tal y como destacan muchos de la profesión, la juventud de los reporteros, sus ganas de trabajar y el buen elenco de profesionales que conforman el formato han hecho que se den muchas noticias de las que luego se habla toda la semana en el resto de programas de la casa.

Pero el programa, con importantes niveles de audiencia, ha tenido siempre también una vertiente polémica: la que se ha granjeado gracias a las críticas que hacen (algunas de manera un tanto injustificadas) a personajes del corazón. Los cebos con los que venden sus informaciones a veces son, además, un tanto “exagerados” según los espectadores.

Cuestionado por su higiene

Este 14 de julio se ha estrenado en Netflix'Bird Box Barcelona', el thriller postapocalíptico con el que viajamos a 2018 para recordar a 'A ciegas', una película de Susanne Bier basada en la novela homónima de Josh Malerman y protagonizada por Sandra Bullock a la que ahora Mario Casas, al frente de este apocalipsis, le ha tomado el testigo.

Una cinta que gira en torno al mismo universo distópico que su predecesora y que, como nos asegura este último, "nada tiene que envidiar a las que vienen de fuera". El intérprete, en una entrevista en exclusiva concedida a Objetivo TV, explica que haberse sumergido en una película "que luce tan grande" y "de estas características" es algo que "nunca había hecho".

Georgina Campbell es la compañera de Mario Casas en esta nueva película de Netflix y no ha dudad en contar uana divertida anécdota vivida durante el rodaje con el actor gallego: "Recuerdo muy bien cuando llegamos a los ensayos. Él sabía todo, lo sabía todo ya cuando estábamos en los ensayos y yo estaba como 'oh, Dios mío, este tipo es serio'. Y luego, yo también estaba muy confundida porque llegaba con este outfit, y luego siguió usando el mismo todos los días y yo estaba como '¿qué demonios, no se lava la ropa?' Y después me di cuenta de que llevaba la ropa del personaje durante todo el proceso de ensayo".