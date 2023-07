Tras el fin de Sálvame, mucho han tardado algunos de sus colaboradores en hablar sin tapujos, incluso en contra de otros compañeros de la cadena, algo que hasta ahora tenían prohibido por el código ético de la cadena. Pero ahora ya fuera de Mediaset y con la nueva aventura de Sálvame en la plataforma de Netflix, Kiko Matamoros se ha despachado a gusto contra Ana Rosa Quintana, que será la que ocupe a partir de septiembre el hueco que deja Sálvame: "No es un animal político".

Kiko Matamoros es una reconocida personalidad de la televisión y del mundo del entretenimiento en España. Nacido el 9 de diciembre de 1956 en Madrid, España, su nombre completo es Francisco José Matamoros Vila. A lo largo de su carrera, Kiko se ha destacado como colaborador, presentador y participante en diversos programas de televisión, además de tener una trayectoria en el mundo de la moda y la música.

Kiko Matamoros inició su carrera en el mundo de la música en la década de 1980 como miembro del grupo musical "Pecos". Sin embargo, su mayor fama y reconocimiento llegaron cuando comenzó a trabajar en la televisión. Se hizo conocido por su participación en el programa "Crónicas Marcianas", donde formó parte del equipo de colaboradores y se destacó por su carisma y sus comentarios polémicos.

Desde entonces, Kiko ha participado en numerosos programas de televisión, convirtiéndose en una figura habitual en la pantalla chica en España. Ha colaborado en programas como "Sálvame" y "Gran Hermano VIP", donde ha mostrado su personalidad extrovertida y su habilidad para generar controversia y debates.

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Kiko Matamoros es su capacidad para generar titulares y polémica. Sus opiniones directas y su carácter fuerte lo han llevado a estar en el centro de atención de los medios de comunicación en varias ocasiones. Siempre dispuesto a dar su punto de vista sin tapujos, Kiko ha generado controversia tanto dentro como fuera de la televisión.

Matamoros explota

Kiko Matamoros ha confesado este domingo en sus redes sociales que ha sido convocado a formar parte de la mesa electoral de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El tertuliano de televisión tiene 66 años y, como se sabe, los mayores de 65 años, embarazadas a partir de seis meses o discapacitados, quedan exentos de formar parte de las mesas.

Sin embargo, Kiko ha querido rebelarse igualmente y denunciar públicamente su caso, al no poder contactar con la Junta Electoral de su zona. "Los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral, a pesar de ello me convocan como vocal suplente. Facilitan un teléfono de contacto (91360232) al que he llamado desde el viernes 40 veces; no hay respuesta. Gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid. No pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera…😒😒", escribía, junto a una foto en la que se le nota visiblemente contrariado.

El post del colaborador desatado una oleada de comentarios graciosos en su publicación. "Kiko, es que no aparentas 65, por eso te han mandado la carta!!!!!! 🔥🔥", "Amigo, lo de ser un chaval lo llevas en la sangre… no se lo creen ni en el gobierno de lo jovenzuelo que estás ❤️" o "Tampoco te vas a herniar, ¿o si?", son algunos de los comentarios que le han dedicado.