Se trataba de la boda del año. El enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido todo un acontecimiento con exclusiva de por medio. Y estos días están saliendo a la luz detalles desconocidos que muestran la otra cara de esta boda: "Ellos venían alegres".

Parece que después de mantener una relación de altibajos, la boda de la hija de Isabel Preysler con Íñigo Onieva va a ser una realidad. Pocos lo creían meses atrás, cuando la pareja se rompió tras hacerse públicas unas fotos en las que se veía a su prometido, Íñigo Onieva, besándose con una mujer que no era Tamara durante la celebración de un festival de música en Estados Unidos. Una ruptura que se hizo a días después de haberse prometido la pareja. Así lo contó la propia Tamara durante una rueda de prensa por la que estiman pudo cobrar casi un millón de euros, aunque se desconoce si en metálico o en especie.

Pasaron los meses, y la pareja volvió a encontrarse de forma pública en un par de ocasiones. Todo hacía presagiar que habría una reconciliación, como así fue. La pareja se fue de viaje romántico al Polo Norte, de lo que dejaron constancia en la revista Hola, que publicó unas fotos muy detalladas sobre la escapada. Desde entonces, la única vez que la pareja ha estado separada fue cuando Íñigo Onieva viajó hasta el otro lado del mundo por cuestiones laborales, mientras que Tamara decidió centrarse en su trabajo.

Después de San Valentín, la pareja ha vuelto a salir públicamente y Tamara no ha dudado en contar algunos de los detalles de su boda que ha ido desgranando en las últimas semanas.

Lequio se pronuncia

La relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ya se sabe, no convence a Alessandro Lequio. Desde que se destaparon las infidelidades del madrileño a la marquesa de Griñón, el italiano se h mantenido firme en su oposición a un idilio al que no ve ningún futuro. Una postura que ha mantenido tras conocerse que para la marquesa de Griñón su marido es "el roommate perfecto". "No puedes recién casada calificar a tu marido de roommate. En ningún momento habla de pasión", ha expresado en el plató de su programa. Tan seguro está el colaborador de la falta de pasión del matrimonio que se atreve a dareles un consejo.

"Entre la cursilería de él y la poca pasión de ella, es un matrimonio que no sé qué decirte, sinceramente... No puedes calificar a tu pareja como un roommate, como un compañero de piso, de la universidad. Ya lo dije la semana pasada- Sigo convencido de que se fueron de luna de miel sin haber consumado el matrimonio. ¡Aquí lo que tienen que hacer es el tracatrá!