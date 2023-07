Ana María Aldón ha querido salir al paso sobre la hipotética infidelidad de su nuevo novio, Eladio, después de que ayer fuese sorprendido con otra mujer por la calle.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo con José Ortega Cano, con el qu eestá casada. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez.

Tras separarse de Ortega Cano, Ana María Aldón ha encontrado de nuevo el amor, de la mano de Eladio. En el programa "Fiesta" sacaron a la luz unas imágenes en las que se podía ver al novio de la andaluza con otra mujer. Él se pronunció sobre el asunto ante las cámaras del programa: "No sé, yo no tengo que dar ninguna explicación, nuestra relación está muy bien, esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto, con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis, está todo estupendo, muchas gracias".

Con la misma naturalidad que él explicaba el asunto a las cámaras, Ana María Aldón lo zanjaba en sus redes sociales. "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…", escribió en su Instagram, acompañando una imagen en la que se les puede ver a los dos en una terraza, en actitud cariñosa.