Jorge Javier Vázquez lleva una temporada alejado de la televisión, una retirada que se debe a un problema de salud, ya que está de baja médica. La "desaparición" de Jorge Javier Vázquez tuvo lugar solo unas semanas después de que se anunciase que "Sálvame" diría adiós a la pequeña pantalla este mes de junio. El presentador se ha pronunciado esta tarde sobre su estado de salud en su Instagram, explicando que no se encuentra bien, y sin fijar fecha a su regreso a TelecincoEsto es lo que ha dicho:

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

Tal y cómo avanza 'Yotele', el presenador y Telecinco estaría preparando un nuevo espacio de entretenimiento producido por 'La Fábrica de la Tele' que contaría con entrevistas a grandes personajes y la participación de colaboradores con diferentes secciones. En caso de que la cadena decida seguir adelante con el proyecto, Jorge Javier Vázquez se convertiría en el gran competidor de Pablo Motos.

La ausencia de jorge Javier ha sido muy cometada por diferentes profesionales del medio e incluso figuras políticas como la del mismísimio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha señalado. que "tiene muy buena relación" con el presentador. "Me parece un tipo estupendo y comunica muy bien".

Ahora, cuando pensábamos que no podían hacerse más cambios en la programación. Telecinco vuelve a sorprender con uno más, y es que van a recuperar un programa que no se hacía desde hace seis años. De este modo, la cadena estrenará la temporada en septiembre con una programación totalmente renovada y sin uno de sus estandartes, como era Sálvame.

De cara a la nueva temporada, Ana Rosa Quintana ocupará su lugar. Pero en Rac1 han contado también que la cadena prepara un late night para septiembre que será producido por Gestmusic, quien en el pasado se encargaba de otro exitoso late night en la cadena como fue Crónicas Marcianas.