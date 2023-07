El pasado 2 de junio vivimos un momento de lo más especial cuando Kiko Matamoros y Marta López Álamo se daban el 'Sí, quiero' en la Basílica de San Miguel, en Madrid. Los dos tortolitos sellaban su amor para siempre y se mostraban radiantes de felicidad ante todos los invitados que no se quisieron perder el enlace.

Allí pudimos ver a sus hijos -a pesar de la ausencia de Anita Matamoros- ser testigos de ese momentazo. Diego Matamoros llegaba a la ceremonia religiosa acompañado por su chica, la influencer Marta Riumbau, con la que poco a poco va dando pasos de gigante. Sí, de gigante. Ambos viven ya en una casa de ensueño que ha sido el proyecto de meses y que por fin empieza a estar a su gusto.

Ese mismo día le preguntábamos a Marta Riumbau si se animaría a darse el 'Sí, quiero' con Diego y nos contestaba que "lo hemos hablado" pero que "igual antes un niño que una boda". Unas declaraciones que no tuvieron repercusión, pero que después de hablar con Diego Matamoros cobran más sentido que nunca.

El hijo de Matamoros acudía este semana a la presentación de 'Flash' y allí nos aseguraba que le gustaría ser papá antes de casarse de nuevo: "a ver, yo ya me he casado, me he divorciado, Marta se casó, se divorció a lo mejor hinco la rodilla, pero antes de eso tengo un hijo".

Su peor momento

Diego Matamoros ha reflexionado en sus redes sociales sobre el difícil momento que atraviesa. El hijo del excolaborador de 'Sálvame' ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo ha logrado "salir del pozo en el que la vida quiere meterte". Y es que no corren buenos tiempos para el novio de al influencer Marta Rimbau, ya que se está recuperando de la cirugía a la que fue sometido por la enfermedad degenerativa que padece.

El mejor ejemplo está en el propio vídeo que Diego ha colgado en su perfil de Instagram en donde se le puede ver en sus momentos más bajos, rodeado de médicos, pruebas y hospitalizado hasta los momentos felices que ha compartido con Marta Riumbau o cómo ahora ha empezado de nuevo a entrenar en el gimnasio.