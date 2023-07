Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentra Belén Rodríguez, quien confirmó a sus compañeros que tenía novio. Eso si, Belén Ro no quiso contar nada más porque "es una persona anónima y no voy a hablar más de él. Mi familia y mis amigos lo conocen".

Eso fue hace unas semanas, ya que la colaboradora ha confirmado que acaba de romper con su novio. Tampoco quiso pronunciarse mucho más, debido a que el que fuera su novio es una persona anónima.

Un micro abierto

Llega el verano, y con ello no son pocas las presentadoras de televisión que aprovechan los días de más calor para poder irse de vacaciones. Así ha pasado con María Patiño, de Socialité y ahora ha sido el turno de Emma García, de Fiesta.

El último programa de la periodista ha estado cargado de polémicas, como el duro choque que ha tenido con Bertín Osborne. La televisiva no ha dudado en responder a las críticas del cantante.

Pero no solo eso. Una de las noticias del corazón del momento es la "contraprogramación" de los cumpleaños de Anabel Pantoja y Omar Sánchez de este fin de semana en Canarias y, por ello, ha querido conocer también la opinión de sus redactoras.

Sin embargo, en la televisión en directo, una pregunta por sorpresa puede dejar sin palabras a los trabajadores y eso es lo que le ha pasado. "¿Qué opináis en redacción? Igual sois más objetivos", peguntó Emma a Cecilia Hernández, la redactora que salía a informar de todo.

"Creo que hay muchas similitudes entre los dos cumpleaños. Uno en un barco, el otro ha hecho prácticamente lo mismo. Yo creo que hay competencia por parte de Omar, que fue el segundo que celebró su cumpleaños. No sé lo que creéis, tampoco me quiero meter", respondía de manera improvisada.

Una respuesta acertada que paso sin ningún problema de no ser por lo que venía a continuación. Y es que lo que ella no sabía es que el micrófono no se había apagado, aunque ella explicaba cómo había respondido: "Me he metido en un berenjenal de la hostia. Me ha preguntado y no me lo esperaba. He pensado '¿qué digo?', y he dicho lo que pensaba".