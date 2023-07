La salud es, actualmente, una de las cosas más importantes para Kiko Rivera. Y es que tras los últimos achaques, el DJ es consciente de que debe cuidarse mucho. Sobre todo después de la última visita que hizo al médico, tal y como destacó en sus redes sociales: "Me ha leído la cartilla".

Kiko Rivera es hijo de Isabel Pantoja, que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Isa Pantoja se pronuncia

Isa Pantoja cuenta en 'El programa de Ana Rosa' la última hora sobre el estado de salud de su hermano, cómo ha reaccionado su madre y si la relación familiar ha cambiado durante todos estos meses.

La hermana del DJ acudió al plató de 'El programa de Ana Rosa' para hablar sobre el estado de salud de Kiko Rivera: "Yo con mi hermano no tengo relación desde hace años por razones obvias, pero de esto estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien".

"La primera persona que me informa es mi madre, ella me informa de todo, de lo que ella sabe, con ella es con la que tengo contacto. Por supuesto, no ha dudado en coger el teléfono y avisarme en cuanto pasó esto", dice Isa Pantoja con el gesto serio por la intervención a su hermano.

Sobre si la tonadillera ha visitado al DJ, Isa Pantoja añade, "¿por qué es tan raro que mi madre vaya? Hay que normalizarlo un poco más, igual tienen una relación más normal y le acompaña como madre que es", sentencia de forma contundente ante sus compañeros.