Los Serrano cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perez), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

Fue, precisamente uno de los integrantes de "Santa Justa Klan", también conocido como "SJK", quien ha asegurado que durante la época del grupo vivió algunos de los momentos más duros de su vida. Especialmente cuando les tocaba hacer promoción.

"Mira, te voy a contar una cosa que es dolorsa, es muy jodido", comenzó diciendo en una entrevista Andrés de la Cruz, que en la serie interpretaba a Boliche. "Cuando empezamos con el fenómenos "Los Serrano", sacamos una agenda en la revista "Bravo", la agenda de cumpleaños de SJK. Se supone que en esa agenda estaban marcados los cumpleaños y el mío no salía. Les dije: 'Yo no soy tonto, eh. Sé perfectamente lo que estáis haciendo'", afirma que dijo al equipo de la extinta revista.

De la Cruz explicó que la revista había tomado esta decisión por su físico. "En Superopp me recortaban. Natalia (Sánchez, que interpretaba a Teté en la serie) hacía que me pusieran en el medio para que no me pudiesen recortar, porque si me ponían en un lado, me recortaban", recordó.

Boliche llegó a adelgazar más de 50 kilos en los últimos años. "Sin pestañear, sin esfuerzo. No me costó nada", afirmó el actor. "Me he tirado toda mi vida intentando adelgazar y no lo conseguía", afirmó de un cambio que, en esta ocasión acabó en éxito, según su opinión, "porque estaba en un momento personal y profesional estupendo". "Con ansiedad, nervios y presiones es que no puedes. Que la gente critique a Ibai por no poder bajar de peso... pues mira, hazlo tú", apuntó.

Aunque reconoce que fue un éxito que no le conllevó grandes esfuerzos, sí afirmó que introdujo ciertos cambios en su día día. "Hice dieta y, además, los fines de semana practicaba airsoft", reveló sobre la clave de su éxito.