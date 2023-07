A pesar de la ilusión que Ana María Aldón mostraba por su nueva pareja, Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, ha destapado las presuntas infidelidades del novio de Ana María Aldón: "Deberías escuchar".

Ana María Aldón saltó a los medios de comunicación en el verano de 2012, cuando se conoció su relación con el extorero José Ortega Cano, quedándose embarazada de él. El hijo de ambos, José María, nació el 8 de febrero de 2013.

Después llegaría el ingreso en prisión del extorero tras el accidente que había tenido en 2011 y que le costó la vida a Carlos Parra. Sin embargo, Ana María Aldón estuvo a su lado en todo momento, además de hacer muy buenas migas con los hijos de éste, Gloria Camila y José Fernando.

Sin embargo, al final terminaría su relación con José Ortega Cano, si bien Ana María Aldón ha sabido ganarse un espacio como colaboradora de televisión, trabajando actualmente en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo con José Ortega Cano, del que se divorció este año. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez.

Por su parte, Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

Eladio responde

Tras las informaciones que Sergio Garrido lanzaba en 'Fiesta', el equipo del programa se ponía manos a la obra y se trasladaba hasta la zona de trabajo de Eladio. El novio de Ana María, muy amablemente, hablaba por primera vez en televisión y aclaraba que la mujer que aparece con él en las imágenes es simplemente una amiga relacionada con su trabajo. El empresario también aclaraba que su relación con Ana María sigue viento en popa:

"No sé, yo no tengo que dar ninguna explicación, nuestra relación está muy bien, esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto, con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis, está todo estupendo, muchas gracias".