Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista.

Amor al calor de Honduras

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

¿Fin de una amistad?

Durante la tarde del pasado sábado en ‘Fiesta’, Amor Romeira no pudo evitar derrumbarse al salir a la luz que su gran amiga Anabel Pantoja no la había invitado a su multitudinario cumpleaños.

La colaboradora del programa, entre lágrimas, admitía estar ‘’muy dolida’’ con la sobrina de Isabel Pantoja, pero también confesaba ser desconocedora del motivo por el cual su amiga había tenido ese gesto tan feo con ella.

‘’Hace un tiempo Belén Esteban criticó a Amor porque decía que Amor contaba cosas de Anabel que no debía contar. Esto a Amor no le gusto y llega un día en el que Belén cuenta algo que no debería haber contado supuestamente, que es cuando confirmó que Anabel estaba con el fisio’’, explica Aurelio sobre la enemistad entre Amor y Belén Esteban.

Aurelio ha ido más allá y ha desvelado que, después de que Belén soltase esa bomba sobre su amiga en televisión, Amor Romeira no se tomó nada bien que hiciese lo mismo de lo que previamente la había acusado.

Finalmente, con la llegada de su cumpleaños, Anabel, conocedora de la enemistad entre sus dos amigas, tuvo que decidir a quién invitar a su fiesta y según indica Aurelio, ‘’Anabel Pantoja decide tirar por su amiga más importante y más famosa’’.