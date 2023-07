Asraf ya se ha adaptado a la vida en España. Tras algo más de tres meses viviendo entre arena y cangrejos, parce que el novio de Isa Pantoja ha dado un cambio radical desde que aterrizó en la península.

Y es que por fin hubo reencuentro. Tras semanas de separación forzosa por "Supervivientes", Asraf Beno e Isa P se reencontraron ayer. No pudo ser como ellos hubiesen querido, con el premio de ganador del "reality", pero sin duda esta primera noche ha sido muy especial para ellos.

Nacido en Ceuta y con un breve carrera como modelo amateur, Asraf Beno se hizo famoso en 2016 tras participar en "First Dates". Ese mismo año también participó en "Mujeres y hombres y viceversa", como pretendiente de Sofía Suescun. De allí dio el salto a "Gran Hermano VIP 6", dond equedó en cuarto puesto.

Secuelas de la isla

Tres semanas después de la final de 'Supervivientes', Asraf Beno sigue habituándose a su nueva vida en España. Después de recuperar algunos kilos y de descansar a cuerpo de rey tras las penurias hondureñas, el futuro marido de la hija de Isabel Pantoja se está poniendo al día con sus visitas a los médicos. Después de varias sesiones de fisio para recuperar el estado físico de sus músculos (muy machados de dormir en el suelo), el que fuera Míster España ha decidido prestar especial atención a su salud bucodental.

Y es que Asraf Beno arrastra algún que otro problema relacionado con sus dientes tras su paso por 'Supervivientes'. "Estoy en la clínica porque me voy a hacer unos empastes. La verdad es que vengo destrozados de la isla y todavía me estoy recuperando. Ahora son los dientes. Me van a anestesiar un poquito... y nada, voy a quedar como nuevo", ha celebrado el novio de Isa Pantoja, que está haciendo partícipes a sus seguidores de cómo se está habituando a la civilización.