Tres días después del final de 'Sálvame', Carlota Corredera ha roto su silencio. La presentadora -que abandonó el programa en abril de 2022 y se convirtió en una de las grandes ausencias en su adiós a la audiencia el pasado viernes- ha reaparecido en la première de la última entrega de la saga 'Indiana Jones' y, como no podía ser de otra manera tratándose de una película de acción, ha hablado del emocionante fin de la que sin duda ha sido la mayor aventura de su vida.

"Es raro, pero tengo muy buen sabor de boca, ha sido un programa súper chulo en el que se ha purificado todo con el fuego y encima han contado que Sálvame seguirá en Netflix. Es un bombazo y me alegro muchísimo por ellos" ha revelado.

Un adiós que ella ha vivido desde la distancia y que, como reconoce, no pudo ver en directo: "He visto trocitos en diferido, es verdad que al final el directo me cuesta un poco, me da mucha penita pero bueno, que ya está".

"Hay que ver ese Netflix, a ver con que nos sorprenden porque 'Sálvame' sigue siendo una caja de sorpresas, me encanta" ha añadido, adelantando que aunque no puede contar cómo será esta nueva etapa del programa en la plataforma -en la que Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés van a conquistar América con sus 'locuras- está convencida de que "vamos a disfrutar muchísimo". "Solamente hay que ver la repercusión del teaser (que acumula ya varios millones de visualizaciones en Netflix) verles llegar y desembarcar allí es una maravilla" aplaude.

La verdad tras el final de 'Sálvame'

Carlota Corredera ha echado la vista atrás y ha rememorado su etapa en Sálvame, donde primero estuvo como directora para, después, ponerse ante las cámaras como presentadora.

Tras confesar que siempre se sintió "muy arropada", pero también "sola", aseguró que Jorge Javier fue su gran apoyo en su salto ante las cámaras. "Me apoyó mucho al principio de presentar, porque pasé de nada a todo y más que sola he sentido que no es nada fácil. Hay una visión muy distorsionada de lo que es ser presentadora, famosa y conocida", aseguró en La casa de mi vecina, el pódcast de Podimo presentado por Nagore Robles.

Tras Jorge Javier y Paz Padilla, Corredera se convirtió en la tercera en discordia, una posición desde la que intentó dar su estilo al programa. En ese sentido, dice la gallega, sintió "una evolución" del formato. "Tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran", admite.

En este punto, reconoce el "altísimo" precio que ha pagado por todo esto. "De hecho, creo que sigo pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio", cree.