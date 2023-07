Nadie duda de que Orestes es uno de los concursantes más emblemáticos de Pasapalabra. Por eso todos se preguntan cómo se encuentra después de haber sido expulsado del concurso tras ganar Rafa, su contrincante, el bote del concurso cifrado en 2.272.000 euros. "Está muy desanimado", aseguraron en Espejo Público, el programa de Antena 3 que presenta Susana Griso.

"Pasapalabra" es un programa de televisión que comenzó a emitirse en España en el año 2000. Antena 3 fue la cadena que estrenó el formato; si bien, a los seis años de emisiones, Telecinco se hizo con los derechos y pasó a explotar el programa del rosco.

En la cadena de Mediaset fue donde más éxito tuvo el programa, con Christian Gálvez a la cabeza. En octubre de 2019 una sentencia judicial obligó a que Telecinco dejase de emitir el programa por unos problemas con los derechos de emisión.

Cuando Mediaset y la productora original del programa negociaban la fórmula para recuperar el formato, Antena 3 se anticipó y logró hacerse con los derechos de emisión. La jugada, al menos hasta ahora, ha salido redonda. Pusieron a Roberto Leal como presentador y están siendo dueños y señores de la audiencia día tras día.

Orestes es un concursante que ha conquistado al público. Su carisa y simpatía le convirtieron en un adversario único. El burgalés suele estar desaaprecido de su cuenta de Twitter, pero, recientemente, ha publicado un mensaje por una situación "excepcional". "Nunca me he pronunciado con la muerte de ningún personaje relevante. Pero el caso de Ibáñez es excepcional. De no haberme zambullido en sus mundos de recochineo y alegría plenamente evasores desde los cuatro años, mi mirada del mundo sería otra, y seguramente mucho más pobre. Que descanse en Paz."

Nunca me he pronunciado con la muerte de ningún personaje relevante. Pero el caso de Ibáñez es excepcional. De no haberme zambullido en sus mundos de recochineo y alegría plenamente evasores desde los cuatro años, mi mirada del mundo sería otra, y seguramente mucho más pobre. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 16 de julio de 2023

Orestes, un burgalés de 25 años licenciado en filología (aunque estudiante de filosofía en la actualidad) es todo un prodigio en lo suyo. El concursante nos ha brindado momentos muy tensos, en los que su valentía y humildad han quedado retratadas. De hecho, muchos espectadores lo tildan de "ser demasiado buena persona".

La contundente victoria de Rafa pilló por sorpresa a muchos fans del programa. El desenlace ha causado, como era de esperar, una gran división de opiniones entre los telespectadores más fieles. Y es que ambos participantes estudiaron mucho para estar al pie del cañón programa tras programa y en más de una ocasión se quedaron al borde de hacerse con el premio. Cabe destacar, sin embargo, que Pasapalabra no es un programa que se emita en riguroso directo. Roberto Leal y los participantes realizan el concurso con cierta antelación, lo que quiere decir que Rafa venía guardando el secreto desde hacía un tiempo.

Pero la vida sigue y el burgalés ha sorprendido con una aparición estelar. Y es que el ex aspirante al bote de Pasapalabra aparece en la nueva película de José Mota y Pepe Viyuela , 'El Hotel de los líos".