Malos tiempos para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales.

"Así es la vida" es el sustituto de "Sálvame". Tras 14 años en antena, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz tiene la dura tarea de ocupar el lugar dejado por uno de los grandes gigantes de la historia de la pequeña pantalla.

Aunque no hay una explicación oficial, todo apunta a que Telecinco decidió cargarse "Sálvame" por su caída de audiencia y por la controversia que llevaba generando el programa, especialmente en los últimos tiempos, con causas judiciales abiertas incluidas.

Para sustituir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco optó por pedir a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, un nuevo programa. Se trata de un magacín en el que también hay crónica social, tertulias, reporajes y entrevistas. Viene a ser algo más parecido a "El programa de Ana Rosa" o "Fiesta", que también se emiten en las cadenas de Mediaset.

Así, el pasado 26 de junio "Así es la vida" tenía su puesta de largo en la cadena. Por ahora, el programa no ha gozado del respaldo del público, cosechando cuotas de "share" del 10%, unas cifras muy similares a las que venía firmando "Sálvame". Y lo peor no parece ser eso. "Sálvame" tenía una importante legión de detractores en redes sociales. De hecho, la presión que había hecho este grupúsculo de seguidores fue señalada por algunos sectores como uno de los causantes del adiós del programa del corazón. Ahora, praece que "Así es la vida" no se libra de estas críticas.

De hecho, el programa vvie desde su estreno una grave crisis de audiencia que empeoró esta misma semana. El programa de Sandra Barneda acumuló tan solo un 8% de sahre , con solo 725.000. Un mal dato que solo es superado por 25 palabras, que tuvo un 8,2% y (620.000) y Reacción en cadena con un 8,8% (712.000). En cuanto a datos generales, Telecinco obtuvo el lunes 17 de julio un 8,8& de audiencia, siendo superada por las temáticas de pago (9%), las Autonómicas (9,3%) y Antena 3 (13,8%), que disfruta de un liderazgo en solitario.

Curiosidad de Sálvame

Los espectadores de El Programa de Ana Rosa vivieron el pasado jueves el abandono de su presentadora, que se pondrá al frente de las tardes de la cadena a partir de septiembre. Su sustituta desde este viernes ha sido Patricia Pardo: "Necesito recuperarla". cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo. Son muchas las dudas sobre el nuevo programa de Ana Rosa en las tardes de Telecinco. ¿Qué estilo va a manejar?, ¿qué colaboradores tendrá? Además, la periodista estrena espacio en un momento en el que Telecinco vive una grave crisis de audiencia debido a su cambio de rumbo. La cadena no consigue dar con la tecla del éxito y sus nuevos programas o ficciones se hunden en audiencia.

Lo que sí ha trascendido es que, en septiembre, Ana Rosa ocupará el mismo plató que tuvo Sálvame durante 14 años. Así lo ha confirmado el medio especializado en televisión, Algo pasa, que asegura que ya han comenzado las obras de reforma.