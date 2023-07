Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. Tras darse el 'sí, quiero' por todo lo alto, la pareja estaría disfrutando de su luna de miel al margen del foco mediático, pero siguen en boca de todos. Y es que la pareja habría confesado en las diferentes exclusivas para la revista '¡Hola!' su deseo por tener un hijo próximamente.

El hermano de Íñigo Onieva, Jaime Onieva, ha expresado su emoción y deseos de agrandar la familia con la noticia del tratamiento de fertilidad al que se está sometiendo Tamara Falcó, su cuñada. "Eso siempre. Cuanta más familia, mejor", ha declarado Jaime ante los micrófonos de Europa Press.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre los detalles específicos del tratamiento de fertilidad, Jaime admite que no está muy informado al respecto. "No sé mucho, no estoy muy informado yo", confiesa con sinceridad.

El joven se muestra positivo y asegura que ve muy bien a la pareja, pero admite que no ha tenido tiempo de leer la entrevista en la que Tamara Falcó ha compartido la noticia: "No he visto nada, muchas gracias".

Esta información confirma el entusiasmo y apoyo de la familia de Íñigo hacia los recién casados en este emocionante camino hacia la formación de una familia. La pareja estaría explorando opciones de fertilidad para cumplir su deseo de ser padres, y cuentan con el cariño y respaldo de toda su familia.

Futuro nieto

Nadie ha confirmado que Tamara Falcó, solo diez días después de su sonada boda con Íñigo Onieva, esté ya embarazada. Pero todo el mundo habla de ello como si el bebé estuviera en camino. También la abuela paterna de la futura criatura, Carolina Molas, que aunque no quiere entrar en harina, dice que ya tiene "pensada" la habitación que su primer nieto tendrá en su casa.

Carolina Molas, reacia a hablar de su hijo y de su flamante nuera, asegura que tiene muchas ganas de convertirse en abuela, pero que ignora por completo los planes y plazos de la pareja. "Yo no tengo ni idea, cuando Dios se lo mande y ellos también quieran, que es enseguida, así que eso dependerá de la suerte".