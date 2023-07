El pasado 2 de junio vivimos un momento de lo más especial cuando Kiko Matamoros y Marta López Álamo se daban el 'Sí, quiero' en la Basílica de San Miguel, en Madrid. Los dos tortolitos sellaban su amor para siempre y se mostraban radiantes de felicidad ante todos los invitados que no se quisieron perder el enlace.

Allí pudimos ver a sus hijos -a pesar de la ausencia de Anita Matamoros- ser testigos de ese momentazo. Diego Matamoros llegaba a la ceremonia religiosa acompañado por su chica, la influencer Marta Riumbau, con la que poco a poco va dando pasos de gigante. Sí, de gigante. Ambos viven ya en una casa de ensueño que ha sido el proyecto de meses y que por fin empieza a estar a su gusto.

Ese mismo día le preguntábamos a Marta Riumbau si se animaría a darse el 'Sí, quiero' con Diego y nos contestaba que "lo hemos hablado" pero que "igual antes un niño que una boda". Unas declaraciones que no tuvieron repercusión, pero que después de hablar con Diego Matamoros cobran más sentido que nunca.

El hijo de Matamoros acudía este semana a la presentación de 'Flash' y allí nos aseguraba que le gustaría ser papá antes de casarse de nuevo: "a ver, yo ya me he casado, me he divorciado, Marta se casó, se divorció a lo mejor hinco la rodilla, pero antes de eso tengo un hijo".

Rumores de ruptura

Diego Matamoros ha hecho una excepción y ha decidido hablar acerca del estado de su relación con Marta Riumbau a tenor de los rumores que circulan en las redes sociales acerca de una posible crisis de pareja entre ellos, que se han disparado desde que ha visto que el exconcursante de 'Supervivientes' comparte fotos desde su piso de soltero y no desde el chalet de la influencer.

Estas fotos han sido el último movimiento en redes del hijo de Kiko Matamoros, pero los rumores empezaron con otro gesto suyo en Instagram, cuando le preguntó a sus seguidores si ellos estarían dispuestos a perdonar una infidelidad. Ante la enorme cantidad de comentarios acerca de su relación que se están difundiendo, el influencer se ha plantado y ha aclarado el por qué de estos movimientos en redes y la razón por la que está en su piso de soltero.

"Todas las parejas tienen altibajos, hay unas semanas que te llevas peor, otras que te llevas mejor, otras que discutes y otras en las que estás genial, eso es una cosa de las parejas que os habrá pasado a todo el mundo, porque no conozco a nadie que no haya discutido en su vida con su pareja, pero ahora lo que pasa es que si un día no subo una foto con Marta ya hay rumores, pero mi perfil no es Marta y yo, ni el suyo lo es", ha asegurado de forma tajante el madrileño.