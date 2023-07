Terelu Campos ha comenzado este miércoles la aventura con Netflix y nos ha confesado en el aeropuerto que estaba "de los nervios" antes de montarse en el avión dirección a Miami con todo el elenco de colaboradores que protagonizarán el docureality. Un momento de lo más apasionante que la presentadora ha tenido que compaginar con su miedo a montar en avión.

Le hemos preguntado a la colaboradora qué es lo que más va a echar de menos y nos ha confesado que "a mi madre, por Dios". De hecho, nos ha asegurado que "voy mala por eso", ya que como todos conocemos María Teresa Campos se encuentra en un momento de su vida muy vulnerable, pero cuenta con el apoyo de sus hijas y familiares: "Ahí está, está como está".

"Le hemos preguntado también si va a echar de menos a Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez en esta nueva experiencia profesional y nos ha comentado que "evidentemente" porque "Jorge es nuestro alma" y a Mila también: "Lo que hubiera refunfuñado, pero ella viene a todas partes porque la tengo aquí puesta".

Sin más rodeos, le hemos recordado las declaraciones de su hija el pasado fin de semana cuando aseguraba que no había conocido todavía al hijo de su primo, José María, porque no tiene ningún tipo de relación con él... pero lo cierto es que no le ha gustado el tema y ha preferido mantenerse al margen: "No opino, yo no me he movido de donde siempre".

Nuevo programa en Netflix

El nuevo espacio de Netflix es una especie de reality en el que un grupo de protagonistas de Sálvame irán por América en busca de trabajo y se grabará de inmediato y tendrá una duración aproximada de unos 15 días. La intención es producir 6 capítulos que se lanzarán la próxima temporada. Aunque muchos extremos están por confirmar.

Lo cierto es que, una vez se ha confirmado el bombazo en plena última emisión de Sálvame en Telecinco, ni las estrellas del programa ni Netflix han querido perder el tiempo. Enseguida comenzó a circular un vídeo de promoción en el que Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, María Patiño y otros realizan una mudanza de enseres de Sálvame a la sede de Netflix. Y, efectivamente, el archiconocido elenco de Sálvame la ha liado junto a Netflix en esa misma promoción. Solo en Twitter, ya ha superado las 7,5 millones de reproducciones. Tal ha sido el éxito, que hasta el propio Kiko Matamoros ha flipado con la que han liado con el vídeo, en el que no falta alguna pullita, sobre todo de Belén Esteban, a Telecinco y quienes no veían más futuro a Sálvame. "Y decían que esto se acababa... ¡Ja, ja ja!", dice la conocida como "princesa del pueblo".