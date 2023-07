Polémica con Gerard Piqué. La ex pareja de un amigo suyo ha puesto verde al futbolista y ha contado un delito por el que Gerard Piqué podría enfrentarse a una pena de cárcel. Y es que el Código Penal tipifica como delito el exceder en 60 km/h la velocidad permitida en vía urbana y en 80 km/h en las vías interurbanas. La DGT nos recuerda que el castigo por cometer tal infracción puede ser prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de 31 a 90 días.

Nuevo capítulo en la guerra que mantienen Shakira y Gerard Piqué desde su separación. Y es que al parecer el exfutbolista no habría sido informado de que sus hijos protagonizarían el nuevo videoclip de la cantante, y su enfado habría sido descomunal al descubrir, al mismo tiempo que el resto de los mortales, que Milan y Sasha presumen de sus dotes artísticas cantando y tocando el piano en el último single de su madre, 'Acróstico'.

Un videoclip que fue rodado en su casa de Barcelona días antes de abandonar la ciudad y en el que, mostrando su mudanza al detalle -con las maletas con la ropa de los niños cerrándose, sus peluches y juguetes metidos en cajas y la persiana de la que fue su habitación cerrándose para siempre- Shakira y sus hijos cierran una dolorosa etapa antes de comenzar una nueva vida en Miami lejos de Piqué.

Piqué y Chía contra Shakira

El exazulgrana e Ibai Llanos tienen una gran relación de amistad desde hace años, y esa confianza les da la opción a ambos de poderse gastar bromas incluso con las cámaras delante. En el último 'After Kings', los presidentes estaban hablando del amor que se respira en la competición y el streamer vasco le 'pinchó' al empresario para que hablara de su relación amorosa con Clara Chía.

"Gerard, tu el amor no lo conoces todavía, ¿verdad?", le preguntaba Ibai Llanos en directo. El exdefensa, con gesto contrariado no dudó en responderle de manera tajante: "¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué estás diciendo, tío? Siempre atacándome, yo ya he encontrado el amor".