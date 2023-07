Los espectadores de El Programa de Ana Rosa vivieron el pasado jueves el abandono de su presentadora, que se pondrá al frente de las tardes de la cadena a partir de septiembre. Su sustituta desde este viernes ha sido Patricia Pardo: "Necesito recuperarla". cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla. Conocida como la reina de las mañanas, Ana Rosa aspira a serlo ahora de las tardes. Bueno, a partir de septiembre, ya que todavía no se ha terminado su programa. Eso sí, la comunicadora anunció a sus espectadores este jueves que se iba del programa, eso sí, de forma temporal, para tomarse unas pequeñas vacaciones y regresar antes de las elecciones. Tal y como explicó, estos últimos días de entrevistas con los principales candidatos "me han robado mucha energía, necesito recuperarla". Sin embargo, ya se conocía que Ana Rosa se ausentaría unos días en este mes de julio, dejando a su sustituta y a Joaquín Prat al frente del programa matinal.

Son muchas las dudas sobre el nuevo programa de Ana Rosa en las tardes de Telecinco. ¿Qué estilo va a manejar?, ¿qué colaboradores tendrá? Además, la periodista estrena espacio en un momento en el que Telecinco vive una grave crisis de audiencia debido a su cambio de rumbo. La cadena no consigue dar con la tecla del éxito y sus nuevos programas o ficciones se hunden en audiencia.

Lo que sí ha trascendido es que, en septiembre, Ana Rosa ocupará el mismo plató que tuvo Sálvame durante 14 años. Así lo ha confirmado el medio especializado en televisión, Algo pasa, que asegura que ya han comenzado las obras de reforma. De hecho, una de las primeras decisiones que se ha tomado ha sido la de quitar el mural de Mila Ximénez que presidiía el emblemático plato y que era un homenaje a la fallecida colaboradora. "Mila nos hubiera gustado que estuviese con nosotros siempre, no es cuestión de este viaje o no. Mila es Mila. Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de 'AR', me parece fatAR", declaraba Víctor Sandoval en una entrevista. "Pensábamos que ese mural lo respetarían porque ese plató es el plató Mila Ximénez, pero veo que no se ha respetado por lo que vi. Me arrepiento de no haberlo traído. A los que hemos traspasado el plató, me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito que estará mandándole Mila por quitar su nombre al plató".