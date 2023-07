Telecinco tenía una puesta fresca y divertida para el verano, pero la cosa le está saliendo de todo menos bien. Hace una semanas se estrenaba eñ programa de humor de los martes en la cadena con Lara Álvarez al frente. Un nuevo reto para la presentadora que, en la primera entrega no dudó en tirar de humor y en tratar de quitar esa imagen de Supervivientes y mostrar su faceta más cómica.

"Muy buenas noches 'Supervivientes", empezó entonando la presentadora, pero rápido explicó esto: "A ver, vale que voy vestida de 'Supervivientes', esto está claro. Vale que esto no es 'Supervivientes' porque aquí huele bien y ahora mismo hay un señor que está escondiendo el bocata en el público, así que no, no puede ser este el inicio del programa, esto hay que hacerlo bien, muy buenas noches y bienvenidos a 'Me resbala".

Lara Álvarez dio el pistoletazo de salida al programa y compartió algunos de los mensajes que recibió al saberse que iba a estar al frente de 'Me resbala': "Cuánto apoyo recibido de todos vosotros". "A Lara Álvarez la veo muy sosa para este formato", "Lara solo me gusta en 'Supervivientes", "Lara, es muy maja, muy guapa, muy buena profesional, pero graciosa no es", son algunos de los textos que la presentadora ha compartido y ha reaccionado con una broma: "Después de leer todos estos mensajes lo que me pregunto es: 'Lara bien, Lara mal". Pero Lara ha fue muy clara: “Os prometo que me voy a entregar en cuerpo y alma”. Por un lado, el programa, en horario estelar.

No obstante, pese al esfuerzo de todos los protagonista, esl programa hace honor a su nombre y pierde audeincia con cada entrega. Tras empezar con un razonable 11.7% y 1.077.000 espectadores (fue el único porgrama que superó el millón de espectadores aquel martes en Telecincoi), "Me Resbala" ha ido a peor, firmando un 8.7% (887.000 espectadores) en su última entrega. Unas cifras que podrían suponer el fin del espacio en su horario habitual y moverlo a un nuevo espacio (mañanas o madrugada) antes de su cancelación.

Pero esta no es la única mala noticia para la cadena de Mediaste. También son malos tiempos para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales. El programa vvie desde su estreno una grave crisis de audiencia que empeoró esta misma semana. El programa de Sandra Barneda acumuló tan solo un 8% de sahre , con solo 725.000. Un mal dato que solo es superado por 25 palabras, que tuvo un 8,2% y (620.000) y Reacción en cadena con un 8,8% (712.000). En cuanto a datos generales, Telecinco obtuvo el lunes 17 de julio un 8,8& de audiencia, siendo superada por las temáticas de pago (9%), las Autonómicas (9,3%) y Antena 3 (13,8%), que disfruta de un liderazgo en solitario.