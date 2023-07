El día a día de las celebrities se sigue con lupa por sus hordas de seguidores, tanto para alabar sus outfits, envidiar su opulento estilo de vida o lanzar mordaces críticas a los influencers. Es el caso de Laura Matamoros, la hija del polémico excolaborador de 'Sálvame' que ha sido pasto de las críticas por acudir a una boda en estas condiciones.

Oleada de críticas

Laura Matamoros ha recibido una oleada de críticas tras contar que ha acudido a una boda con el pelo sucio. La hija de Kiko Matamoros y ganadora de 'Gran Hermano VIP' no se imaginaba la que le iba a caer al compartir en sus redes sociales un vídeo en el que 'invitaba' a sus seguidores a prepararse con ella para la ceremonia. Un vídeo en el que desvelaba que había ido al evento con el cabello sin lavar.

Hoy en día el tiempo lo es todo, y Laura Matamoros lo sabe muy bien. Ir corriendo de un sitio para otro y tener siempre el tiempo justo es lo que motivó a la influencer a hacer un 'Get ready with me' (prepárate conmigo) en TikTok para que sus seguidores vieran cómo se arregla lo más rápido posible para asistir a una boda.

Comenzó con el 'skin care routine' (su rutina de cremas hidratantes) para el que utilizó varios productos de limpieza, mascarillas, cremas y sérums, y continuó con el pelo y el maquillaje...siendo el peinado lo que más le costaría por la falta de tiempo. Por ello, optó por llevarlo sucio.

La hija de Kiko Matamoros decidió hacerse unas ondas de calor para darle forma a su cabello natural, pero antes utilizó por primera vez uno de los productos más utilizados en belleza: el champú en seco. Mechón a mechón, echó el producto sobre su cabello y rápidamente notó el cambio; pasó de tenerlo sucio a lucirlo con un aspecto mucho más fresco.

Estado de salud

Laura Matamoros ya puede poner solución al problema de salud del que tanto se ha estado aquejando desde hace algún tiempo. La hija de Kiko Matamoros y ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha compartido el resultado de su biopsia, que le permite ahora poner solución a sus dolores. Tanto, que, aunque sabe que el antibiótico que tiene que tomar es algo fuerte, está ya deseando empezar con su tratamiento.

Este podría ser el principio del final de una etapa de lo más desagradable para la influencer. Son ya muchos meses los que Laura Matamoros lleva sufriendo fuertes dolores de estómago a los que no encontraban solución...hasta ahora. La endoscopia que le realizaron la semana pasada en el hospital ha sido concluyente y la joven ya puede ponerse manos a la obra para poner solución a este problema de salud que tanto le ha estado condicionando en su día a día.

"He estado bastante, bastante jorobada con el tema del estómago", ha recordado la hija del que fuera colaborador de 'Sálvame', que ha puesto al día a sus seguidores sobre la última hora en lo referente a su estado de salud. "Ya me han dado el resultado de la biopsia de la endoscopia. Efectivamente, tengo helicobacter pylori", ha compartido la madrileña.

Un diagnóstico que le alivia, pero que también le parece un tanto curioso. Y es que, tal y como ella misma ha contado, gran parte de su círculo de amigas han recibido el mismo parte médico. "Parece que nos lo hayamos pegado entre todas", ha contado en tono de broma. Una infección bacteriana que también padece Adara Molinero y que le ha estado pasando factura durante su aventura en 'Supervivientes'.