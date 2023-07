Sandra Barneda ha vivido un tenso momento con uno de los invitados de 'Así es la vida'. La presentadora ha explotado este miércoles contra el cómico Arévalo después de que comentase el comunicado que Bertín Osborne ha enviado a los medios tras la exclusiva que ha concedido Chabeli Navarro, la que iba a ser la madre de su próximo hijo.

Para ser más exactos, este momento comenzó después de que el humorista defendiese al artista en la intervención que hizo tras ser preguntado por el comunicado: "Cuando Bertín hace este tipo de comentario es porque tendrá sus razones. Me imagino que habrá que darle el beneficio de la duda también porque, vamos a ver, os volcáis con ella pero con él, que es además compañero y de la cadena no le dáis ningún voto a favor. Le ponéis como que es el culpable de todo".

Después de que las colaboradoras asegurasen que eso no era verdad, Barneda tomó la palabra para contestar a Arévalo: "No seamos injustos tampoco. He dicho que no creo en victimas. Ya lo dije. He empezado el programa diciendo que es un tema muy delicado, que hay que hablar de corresponsabilidad. Que estamos moralmente divididos, precisamente sobre el tema de lo que habla, que no es nada fácil ni sencillo. Y, sobre todo, porque estamos hablando de una versión".

"He dicho textualmente nada más empezar este programa que hasta donde llega la libertad de expresión y el derecho al honor. Todas estas cuestiones y, sobre todo, he dicho que esta noticia llegó aquí y en directo la paré. No me puedes decir que estoy tratando mal a Bertín Osborne. No, Arévalo", le respondió tajantemente Barneda a Arévalo.