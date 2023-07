Adara Molinero se convirtió en la finalista de la última edición de Supervivientes, ha tomado una drástica decisión tras su paso por el programa que ha trasladado en sus redes sociales: "Os leo siempre".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Cambio de última hora

Tras un flamante cambio de look en el que la reina de realities abandonaba su característico pelo castaño y se pasaba a una melena platino, Adara Molinero se ha arrepentido de su rubia melena y ha vuelto a la peluquería. Esta vez para realizarse un tratamiento eparador y de paso oscurecer un poco su pelo. No contenta con esto, los estragos del sol durante cuatro intensos meses provocaron que la melena de Adara se volviera más rubia de manera natural, una serie de reflejos que le aportaba mucha luz a su rostro y le empujaron a teñirse de rubio. "Espero que esto acabe bien...", advertía en tono jocoso con cierto nerviosismo ante el que era el cambio de look más radical de su vida. Pues bien, aunque el resultado no pudo ser más favorecedor, a juzgar por su reacción no le ha terminado de gustar y solo 48 horas después volvía a la peluquería para remendarlo.

Verdadera relación

Rodri Fuertes ha sorprendido a 'Socialité' a la hora de confesar que no tiene ningún tipo de relación con Adara Molinero en la actualidad: "Ahora mismo no tenemos trato", son palabras exactas. ¿Y por qué llaman tanto la atención? Pues porque, durante sus idas y venidas amorosas, siempre ha habido cordialidad entre ellos.

¿Es esta nula relación a causa del noviazgo que mantiene Rodri con Marta Castro? Él se ríe ante esta pregunta y responde: "No sabría que contestarte". "Vivimos en frente, hemos tenido una relación de altibajos, pero en el último éramos amigos", añade Rodri. Entonces, ¿por qué ya no lo son?

Adara opina

Desde Socialité han contactado con Adara para contrastar la información, en busca de algo que aclare lo sucedido, pero se niega a hablar del tema: "Prefiero no hablar", nos contesta. Cuando el reportero insiste, alega tener prisa por un viaje a Barcelona.