Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista.

Amor al calor de Honduras

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Anabel Pantoja la lía

La sobrina de Isabel Pantoja acudió a Sevilla para visitar a su primo Kiko Rivera en el hospital, donde le han realizado un cateterismo por sus recientes problemas de salud.

La joven llegaba a la capital andaluza procedente de un viaje y para no demorar más la visita a su primo, dejó sus maletas en manos de dos amigos que iban con ella. El conductor que debía colocar su equipaje en el vehículo que trasladaba a sus conocidos, olvidó una de las maletas a pie de aeropuerto.

Así que Anabel tuvo que volver al mismo a solucionar el entuerto, un poco descontenta con el imprevisto, pero satisfecha tras comprobar que su primo se encuentra mucho mejor, a pesar del susto vivido. Anabel y Kiko tiene una relación casi fraternal, aunque han sido muchos los desencuentros entre ellos, casi siempre, por temas relacionados con Isabel Pantoja.

La sobrinísima se pronuncia

El fin de semana pasado Anabel Pantoja celebró su cumpleaños por todo lo alto. La fiesta, multitudinaria, se celebró en una villa y más tarde en un barco que la propia Anabel encargó para seguir el evento en alta mar.

Todos los amigos de la sobrina de Isabel Pantoja acudieron al gran evento a excepción de una persona, Amor Romeira. La colaboradora de ‘Fiesta’ no se tomó nada bien que su amiga no la invitase a su cumpleaños y no pudo evitar derrumbarse en directo al explicar que ‘’no entendía por qué Anabel había tomado esa drástica decisión’’.

Días más tarde de la terrible desilusión que se llevó Amor, Anabel Pantoja se ha dado por aludida y ha querido enmendar su acción. Durante el programa de hoy Amor ha recibido, en directo, un mensaje de su amiga en el que justifica por qué no la invitó a su cumpleaños.

‘’Creo que el daño no se lo hice yo. Se lo provocaron otras personas para que se rompiera sabiendo cómo es de sensible. Se me puso de mala persona, mala amiga, cuando ella ha matado por mí y yo por ella. Mi madre, la persona más importante de mi vida, no estuvo. Mi mejor amigo y mi mejor amiga de Triana, tampoco y mi prima Isa tampoco. Y no me considero mala persona ni mala amiga por ello. Espero que empecemos a ubicarnos. Un problema es una enfermedad y algo que no tenga solución. Las personas que he mencionado no han venido a la fiesta y me siguen amando y cuidando. Después de esto no tengo nada más que explicar ni decir del tema’’, reza el mensaje de Anabel Pantoja sobre por qué no invitó a Amor al cumpleaños.