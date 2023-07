El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Chabeli lo cuenta todo

Una incendiaria entrevista repleta de titulares ha puesto a Chabeli Navarro en el disparadero. Después de que se hiciera pública la nueva paternidad de Bertín Osborne la joven, que tiene un largo historial en el universo de Mediaset ha confesado que tras esperar un hijo del presentador, este la convenció para que abortase. Ahora, la andaluza ha dado un paso más y ha conedido su primera entrevista en televisión tras soltar la bomba.

"Se me ha callado durante dos años", confiesa Chabeli, emocionada, nada más entrar en el plató. Ahora se siente más fuerte para contar su historia: "Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona", asegura. No se arrepiente de haber roto su silencio. Cuenta que se conocieron en el año 2021, por una amigo en común, en una fiesta.

Al poco de esto, comienzan sus encuentros íntimos, que se prolongan durante cinco meses, hasta que descubren que se ha quedado embarazada. Durante esos meses, mantuvieron una relación normal, "sin esconderse", y cuando le cuenta por teléfono que está embarazada la reacción de él es decir "que es imposible porque tiene la vasectomía hecha". Nunca tomaron precauciones. "Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo", añade.

Pero ¿cómo se resolvió eso de la vasectomía? "Él me dijo que bueno... que eso podría fallar", cuenta Chabeli. Y es que ella estaba segura de que el hijo era de él. Después, "me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre", añade.