Mediaset vuelve a confiar en Cristina Tárrega para presentar su nuevo programa. El grupo audiovisual ha anunciado este jueves que la comunicadora se pondrá al frente de 'La vida sin filtros', un espacio que acaba de iniciar su producción en el que descubrirá a la vez que los espectadores los temas que se traten y los personajes que acudan para participar en cada edición.

Producido por Unicorn Content ('AR', 'Ya es mediodía', 'Cuatro al día'), este nuevo programa que combina emotainment y talk-show en el que se darán la mano la emoción, el humor, lo imprevisible y lo sorprendente.

Tárrega se enfrentará sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que va a ir ocurriendo en plató en este nuevo formato. A partir de esa premisa inicial, se incorporarán testimonios del público, las intervenciones desde casa y los invitados al plató, que le harán emocionarse, sorprenderse, indignarse o divertirse al mismo tiempo que los espectadores.

En cada entrega de ‘La vida sin filtros’, el programa abordará un asunto que vertebrará sus contenidos, que serán oportunamente documentados con información, noticas y datos por el copresentador del programa, el periodista Carlos Garayoa.

De este modo, 'La vida sin filtros' supondrá el regreso como presentadora de Tárrega, que cuenta con una amplia experiencia televisiva en este tipo de género. La comunicadora ha conducido programas de testimonios como 'Sola en la ciudad' (Telemadrid), 'Hablemos claro', 'Qué calor' (Canal Sur), 'Debate abierto', 'Gent de Tàrrega' (Canal Nou), 'Contigo quería yo hablar' y 'Territorio Comanche' (Telemadrid), entre otros.

Tárrega lo cuenta todo

Después de la inesperada muerte de Marta Chávarri a causa de un infarto cerebral, en 'Así es la vida' han echado ls vista atrás, recordando el acoso mediático al que la que fuera mujer del marques de Cubas fue sometida. Cristina Tárrega, presente en plató, quiso compartir su propia experiencia como personaje que también ha sufrido la persecución de los paparazzis. "Yo viví una portada en topless en lo alto de mi carrera que me hundió moralmente", ha expresado Tárrega. "Cuando me llamaron para decírmelo, me preguntaron si quería lo que me habían robado u otra cosa, y yo no quería nada", ha añadido la invitada. "Había una publicación que se dedicaba a hacérnoslo pasar mal", ha expresado, refiríendose a la ya desaparecida revista Interviu.