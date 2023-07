El pasado 2 de junio vivimos un momento de lo más especial cuando Kiko Matamoros y Marta López Álamo se daban el 'Sí, quiero' en la Basílica de San Miguel, en Madrid. Los dos tortolitos sellaban su amor para siempre y se mostraban radiantes de felicidad ante todos los invitados que no se quisieron perder el enlace.

Allí pudimos ver a sus hijos -a pesar de la ausencia de Anita Matamoros- ser testigos de ese momentazo. Diego Matamoros llegaba a la ceremonia religiosa acompañado por su chica, la influencer Marta Riumbau, con la que poco a poco va dando pasos de gigante. Sí, de gigante. Ambos viven ya en una casa de ensueño que ha sido el proyecto de meses y que por fin empieza a estar a su gusto.

Ese mismo día le preguntábamos a Marta Riumbau si se animaría a darse el 'Sí, quiero' con Diego y nos contestaba que "lo hemos hablado" pero que "igual antes un niño que una boda". Unas declaraciones que no tuvieron repercusión, pero que después de hablar con Diego Matamoros cobran más sentido que nunca.

El hijo de Matamoros acudía este semana a la presentación de 'Flash' y allí nos aseguraba que le gustaría ser papá antes de casarse de nuevo: "a ver, yo ya me he casado, me he divorciado, Marta se casó, se divorció a lo mejor hinco la rodilla, pero antes de eso tengo un hijo".

Matamoros se confiesa

El hijo de Kiko Matamoros comparte con sus seguidores sus planes de futuro más inmediatos. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ anuncia la importante decisión que ha tomado sobre su cuerpo. Una drástica determinación con la que Diego Matamoros busca cambiar de forma radical tres partes de su físico.

El hermano de Laura Matamoros ha pasado por diferentes tratamientos estéticos, desde injerto capilar hasta liposucción de alta definición. Ahora, Diego Matamoros da un paso más para cambiar su cuerpo, en esta ocasión a punta de aguja y tinta, “dentro de unos días empiezo a tatuarme”.

Aunque el hijo de Kiko Matamoros ya tiene muchos tatuajes, su objetivo es completar aún más las zonas de su piel que siguen ‘vírgenes’ de tinta, “espalda, cuello, pecho y mi mano izquierda”. Como si se tratara de un lienzo, el influencer busca cubrir las partes que aún no tiene tatuadas.

Diego Matamoros presume de los tatuajes que ya tiene en sus redes sociales, con el brazo derecho al completo y algunos en el izquierdo. Los hijos del que fuera colaborador de ‘Sálvame’ lucen todos algún que otro tatuaje en su piel y ahora el influencer puede que quiera parecerse más a su padre, que tiene gran parte de su cuerpo tatuado, una decisión reciente, ya que, según explica “siempre he dicho que no quería tocarme esas partes”. Sin embargo, parece que el influencer ha cambiado de opinión.