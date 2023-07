Seguro que más de uno se ha quedado helado tras conocer este miércoles que Bertín Osborne iba a volver a ser padre. Pero el presentador, que se encuentra al frente de Tu casa es la mía, en Telecinco, no se ha quedado callado y ha hablado con Beatriz Cortázar en EsRadio. Unas declaraciones que han hecho arder las redes: "Vomitivo".

La revista 'Lecturas' lleva a su portada de este miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021.

Fabiola se pronuncia

Casi una semana después de conocer que Bertín Osborne va a ser padre a los 68 años con Gabriela Guillén, la joven con quien tuvo una relación durante unos meses, hemos sabido que el artista va a ser abuelo.

Su hija Claudia está embarazada por segunda vez y su hijo nacerá a comienzos del próximo año, al igual que el hijo de Bertín.

Ella misma ha confirmado la noticia en redes sociales. "Estos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta", ha escrito.

Las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas las de Fabiola Martínez, su exmujer, que ya habló además de cómo había recibido la noticia de que su exmarido iba a ser padre por sexta vez.

La empresaria ha asegurado que se ha enterado por la prensa del embarazo de la hija de Bertín Osborne y cree que el artista no ha sido bastante claro. "Se ha ido ajustando a lo que estamos escuchando", ha dicho.

Además, considera que todavía se están haciendo a la idea, tanto él como su entorno. "Hay que esperar a que las cosas se vayan desarrollando", ha asegurado.

Pero ayer, varios reporteros le hicieron preguntas sobre el tema y ella no quiso contestar: "No voy a decir nada, no tengo nada que decir".