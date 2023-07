Después de meses reivindicando el derecho de María Teresa Campos a envejecer con dignidad y de pedir públicamente que se respete la imagen de su madre y su decisión de mantenerse alejada del foco mediático, Terelu Campos y Carmen Borrego se han sincerado y, a corazón abierto y sin ocultar su desolación, han revelado el delicado estado de salud de la veterana presentadora.

En primer lugar era la mayor de las hermanas, a través de su blog semanal en 'Lecturas' la que, coincidiendo con la celebración del día de la madre, hacía un homenaje a su progenitora: "Aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" confesaba, revelando que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma" y pidiendo una vez más encarecidamente a los medios de comunicación que no publiquen imágenes suyas en la actualidad para preservar su derecho a la privacidad.

Unas declaraciones que activaban de nuevo las alarmas respecto al estado de salud de María Teresa, sobre el que Carmen, completamente rota, se ha sincerado este martes en 'Sálvame': "Tenemos que hablar con naturalidad. Está siendo un año muy duro, más por mi madre que por mi hijo. Lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución, pero lo de mi madre desgraciadamente ya es difícil" ha reconocido entre lágrimas.

"Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca, pero ahora mismo la tenemos... Para nosotros es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila. Feliz no, feliz en ella ahora es complicado. Solo pedimos que la dejen descansar y dejen de seguirla" ha añadido, admitiendo que "no se puede estar ocultando la realidad porque no tiene sentido y hay especulaciones".

Alejada de la pequeña pantalla

María Teresa Campos lleva tiempo apartada del foco mediático, pues su última aparición pública fue en marzo de 2022 en Mi casa es la tuya. Sin embargo, Terelu y Carmen Borrego sí han ido contando, en Sálvame, cómo se encuentra la periodista. Y es que, a sus 82 años, la presentadora es historia viva de la televisión, pero está delicada de salud. Por ello, sus hijas le están organizando un homenaje que se emitirá próximamente.

"Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje", contó Borrego en una entrevista con Lecturas. "Ya estoy trabajando en ello. Será en Madrid y en una televisión".

Pero ahora, la citada revista ha revelado más detalles de este homenaje, que se emitirá en otoño en Telecinco y que está siendo preparado, sobre todo, por la pequeña de las dos hermanas, que ha sido durante años directora de programas y ha trabajado en formatos presentados por su madre.

El proyecto estará producido por Cuarzo (La isla de las tentaciones, Así es la vida, La última noche) y contará con la presencia de la propia María Teresa Campos. Además, la presentadora será Terelu, maestra de ceremonias que conducirá este repaso a la carrera de su madre y la pasión por su profesión que le inculcó a sus hijas.