El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Carmen Lomana, sin filtro contra Bertín

Carmen Lomana es una gran amiga de Bertín Osborne. Recientemente se ha sabido que Bertín será padre junto a Gabriela Guillén, y según aseguró Carmen en el estreno de la película 'Barbie' -por el que pasó también Marta López Álamo y habló de la reconciliación de Kiko Matamoros y su hija-, ha tenido una seria conversación con él, en la que le dejó claro que 'tiene que hacer algo' porque no está ya para tener hijos. Tal cual.

La socialité y empresaria no se mordió la lengua en su charla telefónica con él, y es que, como se suele decir, 'donde hay confianza, da asco'. Tras la crítica que le envió Alba Carrillo, Carmen tampoco se cortó un pelo: "Bertín que se haga una vasectomía, que ya no tiene edad para seguir procreando", dijo tajante Lomana a la Prensa que acudió a cubrir la première de 'Barbie'. "Sabes que te quiero y que te apoyo, pero deberías hacer algo para evitar estas cosas", apuntó también la empresaria, que no parece estar muy de acuerdo con que su amigo sea padre a los 68 años.