¡Cristina Pedroche ya es mamá! Según adelantaba la revista SEMANA, la presentadora ha dado a luz el pasado viernes a las 4:15 horas en el Montepríncipe de Madrid, hospital en el que ingresó a las 19 horas del jueves. Según el medio, tanto el bebé como la madre están "en perfectas condiciones".

Al parecer habría tenido a su primera hija a través de "parto natural" y ha sido "rápido y sin complicaciones". Por el momento, ni Cristina Pedroche ni Dabiz Muñoz se han pronunciado públicamente ante la noticia. Lo que sí habían anunciado en los meses anteriores es que se trataba de una niña, su primera hija, y que nacería a través del método del hipnoparto.

"No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", mostraba su ilusión.

Fuera de Zapeando

Cristina Pedroche se despide de "Zapeando", un programa de La Sexta al que llevaba mucho tiempo ligada como colaboradora. Así lo ha anunciado en sus redes sociales: "Me queda solo esta semana".

Cristina Pedroche es una conocida presentadora, actriz y modelo española nacida el 30 de octubre de 1988 en Vallecas, Madrid. Es una figura destacada en el mundo de la televisión y ha ganado popularidad gracias a su carisma, talento y presencia en los medios de comunicación

Pedroche comenzó su carrera como actriz, participando en series de televisión y obras de teatro. Sin embargo, fue en el ámbito del entretenimiento y la presentación donde alcanzó la fama. En 2010, se unió al programa "Sé lo que hicisteis..." en la cadena de televisión La Sexta, donde se convirtió en una de las colaboradoras más queridas y reconocidas.

Su estilo desenfadado y su sentido del humor le valieron el reconocimiento del público y la oportunidad de participar en otros programas populares. En 2015, Pedroche comenzó a presentar junto a Frank Blanco el programa de televisión "Zapeando" en la misma cadena. En este programa, ha destacado por su espontaneidad y su capacidad para hacer reír a la audiencia con su ingenio.

Además de su trabajo en televisión, Cristina Pedroche ha tenido una exitosa carrera como modelo. Ha desfilado en numerosas pasarelas y ha trabajado con marcas reconocidas, convirtiéndose en un referente de moda y estilo para muchos seguidores. Su personalidad y su capacidad para lucir diferentes estilos y tendencias la han convertido en una influencia en el mundo de la moda.

Pedroche también ha sido objeto de atención mediática debido a su participación en las celebraciones de fin de año en la Puerta del Sol de Madrid. Desde 2014, ha sido la encargada de dar las campanadas en la nochevieja española, y sus atuendos extravagantes y sorprendentes han generado un gran revuelo en los medios y las redes sociales. Sus elecciones de vestuario han sido ampliamente comentadas y debatidas, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la noche.

El momento más difícil

"El posparto está siendo 'interesante', muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas... pero sobre todo amor, mucho amor", se sinceró en Instagram. Junto a ello, quiso enseñar la realidad de esos días tan difíciles.

Unos días más tarde, ha vuelto a echar mano de las redes para revelar a sus seguidores la dura experiencia de la lactancia con unas fotos y unas palabras que ejemplifican lo bonito y doloroso de esta etapa.

"Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel, porque antes no hubiera podido. Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué 'fácil' parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales", reflexionó.

Junto a ello, pedroche ha reconocido que "parecía que lo tenía controlado pero no", ya que Laia se "enganchó" nada más nacer perfectamente pero ella "no prestaba mucha atención al agarre".

"Solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta", confesó.

Asimismo, la colaboradora de Zapeando ha asegurado que ha tenido "miedo, dolor, lágrimas y dudas" en cada toma de la pequeña. Afirma que necesitó "mucho tiempo" después de controlar las emociones del postparto y los dolores para estar segura de que lo hacía bien.

No es la única que habla sin tapujos sobre la lactancia. Otras celebridades como Sara Sálamo ya se sinceraron sobre la desinformación que hay en este aspecto: ''Pensé que era meter un pezón en la boca de mi hijo''.

El remedio casero

Confesiones aparte, una de las cosas que más ha sorprendido ha sido la presencia de hojas de col en los pechos de la presentadora.