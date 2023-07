Kiko Matamoros y su hija Anita han hehco las paces. Así lo ha contado Laura, la otra hija del tertuliano.

Aunque Anita Matamoros fue una de las ausencias más sonadas a la boda de su padre, Kiko Matamoros, con Marta López Álamo, ese mismo día trascendía a la prensa que entre ellos había existido un acercamiento y que la relación se había retomado. Una noticia que no solamente alegraba al colaborador de televisión, si no a todos los hijos de este que aseguraban ante los medios estar felices por ello.

Esta semana hemos podido hablar con Laura Matamoros -en el pase especial de la película 'Barbie', en el Gran Teatro CaixaBank- y lo cierto es que nos ha sorprendido su actitud ante las cámaras porque ha evitado hablar de varios temas... pero el primero y más importante de la condena de su primo Carlo Costanzia.

Aunque sí que hablaba de la reconciliación de su padre con Anita, asegurándonos que "todo llega" porque "el tiempo todo lo cura, también te lo digo. Ya está". Sin desvelar más detalles, Laura no ha querido profundizar en cómo fue ese reencuentro entre padre e hija que, se supone, fue en su propia casa.

Sobre los rumores de crisis entre su hermano Diego Matamoros y Marta Riumbau, Laura paraba en seco a los reporteros y dejaba claro que "no sé" y añadía: "Pero por qué no le preguntas a él, a mí déjame en paz". Una información que ya ha desmentido su hermano a través de sus stories de Instagram.

Cuando le preguntan por su Ken, Laura desvía el tema y asegura que "mis hijos maravillosísimos", demostrando que no quiere hablar de su relación con Benji Aparicio, con el que se mantiene unida tras varias crisis sentimentales.

Aunque fue fan de Barbie en la infancia, Laura nos reconocía que ahora no tanto: "mi infancia al completo. Si he de decir que recuerdo mi infancia con Barbie cortándoles el pelo, tiñéndolas, cambiándolas, pero ya llega una etapa que Barbie se acabó. Ahora me ha vuelto. Tengo Barbie hasta en la sopa".