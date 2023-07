Hace apenas unos minutos, el actor daba la noticia del fallecimiento de la Tata, Luisa Cantero, que tuvo lugar el pasado jueves 20 de julio a los noventa y ocho años de edad en su casa. Una persona que ha sido muy importante para él ya que fue quien estuvo a su lado durante su niñez y adolescencia y con quien se estrenó como director para que quedara reflejada su vínculo tan especial sobre la pantalla.

Era la Productora Paciencia Fillms quien daba los detalles de cómo fueron las últimas horas de su protagonista. Como no podía ser de otra manera, el actor estuvo a su lado hasta el último suspiro, acompañándola en todo momento. A lo largo del día de hoy, sus restos mortales han sido enterrados con la asistencia de el círculo más cercano a la familia, como ella quería.

Miguel Ángel Muñoz compartía la noticia con una fotografía de su tía bisabuela, acompañado de capturas de pantalla en las que dedicaba unas palabras a su persona favorita. No ha dudado en agradecerle ser la protagonista de su primera producción y haberle permitido mostrar, con tanta delicadeza, una realidad que hasta ahora no se había visibilizado: el temor a perder a un ser muy querido.

Reconocía haber necesitado la ayuda de un equipo profesional para sentirse preparado para decir adiós a su Tata, con quien compartió 40 años de su vida. Confesaba haber vivido los últimos quince días de su vida con menos miedo del que se pensaba y agradecía haber hecho prácticas en la unidad de cuidados paliativos para poder ayudarla en todo momento.

Hablaba también de cómo fue su despedida: discreta, sencilla y con la presencia de muy poquitos. El actor quiso respetar su deseo y, a pesar de tener muchos seres queridos que habrían querido estar presentes en sus últimas horas de vida, llevó a cabo su deseo. También quiso dejar claro que ha sido el amor de su vida. "No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca" confesaba.

En los últimos párrafos, aprovechaba para dar las gracias al equipo médico, que estuvo presente cuando era necesario, y a todos aquellos que han respetado que fuera el propio Miguel Ángel quien diera la noticia cuando estuviera preparado para que el mundo se enterase. No ha tardado en recibir el apoyo de rostros conocidos como Toñi Moreno, Vicky Martín Berrocal o Lucía Pombo, quienes le dejaban unas bonitas palabras en los comentarios de la publicación.

Estoe s lo que el actor ha escrito en sus redes:

"No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos.

No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca.

Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobretodo por enseñarme a amar de de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años.

Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar.

Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo."