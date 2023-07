El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021.

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Polémica en 'Fiesta'

Chabeli Navarro, la mujer que aseguró que había estado embarazada de Bertín Osborne y que este la "obligó a abortar", rompió su silencio este sábado por primera vez en un programa de televisión en directo. Lo hizo en Fiesta, donde se sometió a las preguntas de los colaboradores. Aurelio Manzano, en especial, fue bastante crítico con la sevillana, insinuando que realmente había estado esperando un bebé de José, el que entonces era su novio y no del artista.

Es más, Aurelio ha asegurado que este domingo irá "un pasito más allá" en su teoría de que Chabeli podría no estar ajustándose a la realidad y que, por si fuera poco, habría ideado una especie de montaje con el que era su novio: "Me cuentan que ella se habría puesto en contacto con José, su exnovio, para concretar la fecha de la última vez que habrían estado juntos". En este punto del debate, Verdoy, después de escuchar a estos dos colaboradores defender a Bertín, ha dejado claro algo: "Aquí, compañeros, yo solo os pido que, igual que ponéis en duda lo que dice Chabeli, recordemos que esto es una historia de dos. De un hombre y una mujer. Hay que tener en cuenta ambos testimonios, que no se nos olvide que es muy fácil atacar a la mujer".