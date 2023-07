Belén Esteban es una figura que ya ha trascendido más allá de la televisión y el mundo del cotilleo. Es por eso que lo que ha dicho sobre política ha formado, ya en varias ocasiones, revuelo. Y así ha ocurrido en estas elecciones.

De hecho, Belén Esteban terció semanas antes de la cita en las urnas sugiriendo que iba a cambiar de voto y que no iba a optar por la misma opción política que en otras ocasiones. Un mensaje que fue interpretado como una negativa a votar al PP, que Belén Esteban justificaba para apartar a Vox de un hipotético gobierno dado que entiende que sus políticas atacan a colectivos como el LGTBI.

Lo que dijo hace días Belén Esteban

En sus afirmación de hace días, "La Esteban" parecía haber decidido dejar de votar por el PP, partido por el que hacía campaña antaño. Ejerció como madrina de 'Superlativas', el nuevo podcast de Carlota Corredera, en el que habló abiertamente de las ofertas que ha recibido de distintos políticos y aseguró que tiene muchas dudas sobre a qué partido darle su voto en las próximas elecciones generales del 23-J. "Estoy muy indecisa porque a mí no me gustan que se junten varios partidos", ha confesado la excolaboradora de 'Sálvame'.

Ya se olía entonces que los tiros iban por los acercamientos entre PP y Vox, algo que ella misma ha confirmado sin dejar demasiado espacio a la duda. "Vamos, que te gusta un partido, pero no te gusta con quién va a ir en coalición", matizó Carlota Corredera, ante lo que la 'princesa del pueblo' añadía: "Totalmente, no me gustan y estoy muy indecisa. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser". Su amiga le señalaba entonces que esas palabras iban a protagonizar muchos titulares, pero la ganadora de 'GH VIP' dejó muy claro que le da igual que la critiquen por no apoyar a cierto partido político del que no ha querido dar el nombre, aunque cree que todo el mundo imagina cuál es.

"Hay partidos con los que no estoy nada de acuerdo, porque creo que con ellos en vez de ir para adelante vamos para atrás y lo que hay que ir es para adelante. Creo que con lo que voy a decir va a saber qué partido es toda España y todo el mundo que nos vea: tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer es que, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político que vaya a medias con otro, que puedan gobernar y que en vez de ir para adelante vayan para atrás", zanjó Belén Esteban.

Polémica por un vídeo de Belén Esteban: ojo que está manipulado

Ahora, una vez llegó el 23J, la polémica ha saltado con un vídeo de Belén Esteban en el que dice: "¿Yo? A Pedro Sánchez". Pero lo cierto es que la polémica se ha generado en torno a un vídeo que está manipulado y absolutamente descontextualizado. La princesa del pueblo no está contestando a quién va a votar en estas elecciones generales.

¡Hola! Chicxs, este vídeo de Belén es de junio del 2018. No corresponde ni tiene nada que ver con estas elecciones. Ella respondía a la pregunta de: ¿a quién te gustaría entrevistar? 🫶🏻😘 https://t.co/sOA1iy162d — Algo pasa TV (@Algopasatv) 23 de julio de 2023

El vídeo, según ha confirmado el medio especializado Algo Pasa TV, es de 2018, y Belén Esteban contestaba a la pregunta de a quién le gustaría entrevistar. Y responde que a Pedro Sánchez.

Es decir, alguien ha aprovechado la coyuntura del día de elecciones del 23J para circular un vídeo viejo que no es lo que parece. Así se ha formado la polémica en torno a este documento audiovisual en el que parece que Belén Esteban dice que va a votar a Pedro Sánchez pero en realidad no está diciendo eso y es de hace años.