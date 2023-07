Kiko Hernández ya está en América. Todos los tertulianos han marchado al otro lado del charco para crear su nuevo programa y, de paso, comparecer en algunos shows locales. Y allí fue donde acusó a una conocida cantante de haber consumido algún tipo de sustancia.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Una cantante en la diana de Kiko Hernández

En su periplo por Miami, Kiko Hernández ya se ha hecho notar, convcretamente en el programa 'Sálvese quien pueda' donde no ha dudado en poner a caldo a la mismísima Shakira. "Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones... Eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos ni a la sociedad", aseguró Kiko Hernández por la decisión de Shakira de llevar a sus hijos a los Premios Juventud, celebrados en Puerto Rico y donde la colombiana fue galardonada e incluso dio un emotivo discurso. El ataque estaba fuera de lugar, pero como hace años que el personaje se comió a la persona...

Chelo García Cortés contradijo a su compañero: "¿Es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a fiestas del Barça?". También podían haber hablado de la participación de los hijos de la pareja en un videoclip de la artista, de las infidelidades del exfutbolista, los viajes que se pegaba para cerrar polémicos negocios como la Supercopa de España, la Copa Davis o llevárselos a incómodos directos de la Kings League en los que aparentemente no querían estar.