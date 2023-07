Malos tiempos para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales.

"Así es la vida" es el sustituto de "Sálvame". Tras 14 años en antena, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz tiene la dura tarea de ocupar el lugar dejado por uno de los grandes gigantes de la historia de la pequeña pantalla.

Aunque no hay una explicación oficial, todo apunta a que Telecinco decidió cargarse "Sálvame" por su caída de audiencia y por la controversia que llevaba generando el programa, especialmente en los últimos tiempos, con causas judiciales abiertas incluidas.

Para sustituir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco optó por pedir a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, un nuevo programa. Se trata de un magacín en el que también hay crónica social, tertulias, reporajes y entrevistas. Viene a ser algo más parecido a "El programa de Ana Rosa" o "Fiesta", que también se emiten en las cadenas de Mediaset.

Así, el pasado 26 de junio "Así es la vida" tenía su puesta de largo en la cadena. Por ahora, el programa no ha gozado del respaldo del público, cosechando cuotas de "share" del 10%, unas cifras muy similares a las que venía firmando "Sálvame". Y lo peor no parece ser eso. "Sálvame" tenía una importante legión de detractores en redes sociales. De hecho, la presión que había hecho este grupúsculo de seguidores fue señalada por algunos sectores como uno de los causantes del adiós del programa del corazón. Ahora, praece que "Así es la vida" no se libra de estas críticas.

De hecho, el programa vvie desde su estreno una grave crisis de audiencia que empeoró esta misma semana. El programa de Sandra Barneda acumuló tan solo un 8% de sahre , con solo 725.000. Un mal dato que solo es superado por 25 palabras, que tuvo un 8,2% y (620.000) y Reacción en cadena con un 8,8% (712.000). En cuanto a datos generales, Telecinco obtuvo el lunes 17 de julio un 8,8& de audiencia, siendo superada por las temáticas de pago (9%), las Autonómicas (9,3%) y Antena 3 (13,8%), que disfruta de un liderazgo en solitario.

Nuevo programa

Pero, pese a los datos, la cadena sigue confiando en Sandra Barneda y, de hecho, la presentadora estrenará un nuevo programa la noche de los viernes. "'La última noche' ya está aquí. El nuevo programa presentado por Sandra Barneda llega a Telecinco el próximo viernes día 28 a las 22:00 horas. ¿Qué nos espera en esta nuevo espacio televisivo? PUBLICIDAD "La última noche' la quiero pasar con amigos, con alegría y mucha diversión. Quiero que sea una noche muy especial, la mejor que puedas imaginar y la quiero pasar contigo", son las palabras de la presentadora al respecto". "Y si ponen a colaboradores como los que han puesto en Así es la vida,mal vamos, porque Sandra me gusta verla, pero no veo su programa por no ver a Raquel A no la soporto, ni siquiera en el concurso me gustó nunca , ahora de " COLABORADORA" menos todavía". "O sea su programa va cuesta abajo y ahora la meten tambien por la noche! Jajajajajaja pero telecinco quien lo maneja?". "No lo voy a ver, lo siento mucho por Sandra", son algunos de los comentarios que los usuarios han puesto de cara al nuevo estreno en Telecinco.