El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Elevada cifra

Bertín Osborne ha sido el protagonista indiscutible de las dos últimas semanas. El presentador va a ser padre de su sexto hijo con Gabriela Guillén, la mujer con la que ha pasado "casi un año fantástico". Él mismo contaba que el bebé "no es buscado" y que actualmente está distanciado de la madre de su futuro hijo, que ya está tomando decisiones y parece que llevará la maternidad de su primer hijo en solitario. Sin embargo, una semana después de conocer la sorprendente noticia, Chabeli Navarro, ex del presentador, contaba en una exclusiva a la revista Lecturas que el artista la "convenció para abortar" hace dos años.

En su "intención de ayudarla, aún no sabiendo nada más de su presunto embarazo, ni quien sería el padre", Bertín Osborne le entregó, "ante su precaria situación", 10.000 euros más la cifra de 2.200 euros mensuales durante nueve meses "para ayudarla y estar tranquilo en conciencia". "Nunca supe nada más, nunca supe si estuvo embarazada o no lo estuvo. Si lo estuvo, nunca supe si interrumpió el embarazo o no lo hizo. Jamás volvimos a saber nada de ella hasta sus declaraciones públicas de hace pocos días", termina diciendo el artista.