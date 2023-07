El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Bertín da la cara

El revuelo mediático que se ha formado tras salir a la luz la próxima paternidad de Bertín Osborne sigue trayendo cola. La última en entrar en escena ha sido Chabeli Navarro, una joven que asegura haber mantenido una relación intermitente con el presentador en 2021. Después de que la andaluza concediese una entrevista en 'Fiesta' en la que acusaba a Osborne de haberla convencido para abortar, Bertín Osborne ha tomado la palabra.

Según el relato de Chabeli, ambos se conocieron hace dos años por un amigo común que les presentó en una fiesta. Pronto entablaron una relación íntima que se extendió durante cinco meses, hasta que se dieron cuenta de que estaba esperando un niño.

El presentador, en cambio, asegura que no tuvo "más de tres o cuatro encuentros con la señorita Navarro", ocurridos entre "agosto y noviembre de 2021", por lo que no veía razonable tener un niño por la naturaleza de la relación que mantenían.

"Al poco tiempo del último de ellos, me llamó por teléfono para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto porque lo consideraba imposible. Evidentemente, me enfadé bastante. Le dije que era absurdo, que lo pensara, que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido", ha dado su versión de los hechos.

Una vez "pasado el enfado inicial" y tras conocer por una "persona cercana a ella" que Chabeli "mantenía una relación estable con otra persona", Bertín volvió a ponerse en contacto con ella: “La llamé para decirle que la ayudaría y apoyaría en lo decidiera. Y que, por supuesto, haría la prueba de paternidad, y si el hijo era mío, asumiría todas mis responsabilidad para con él y para la madre”.