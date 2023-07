Y tras el final de 'Sálvame' llegó también el adiós de su hermano de las noches de los viernes, el Deluxe. Un programa en el que los colaboradores agudizaban su picardía para poner en aprietos a los valientes invitados que se atrevían a sentarse ante Jorge Javier y compañía o a someterse a los implacables cables de Conchita y su polígrafo. Sin embargo, anoche puso punto y final tras 14 años en antena.

Inicios

El "Deluxe" se estrenó en 2009. Comenzó como una versión de fin de semana de "Sálvame". Ante el éxito de audiencia y la buena acogida por parte del público, Telecinco decidió darle más entidad al programa en 2012, que dejó de usar el antetítulo "Sálvame" para ser conocido únicamente como el "Deluxe".

El "Deluxe" fue el auténtico rey de las audiencias de la noche del viernes hasta que en 2017 el apoyo del público comenzó a decaer. Fue entonces cuando Telecinco decidió dar un golpe de timón y trasladar el programa a la noche de los sábados. Ahora, y tras varias idas y venidas, se ha vuelto a establecer los viernes.

Desde sus inicios, el "Deluxe" ha estado presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones puntuales ha sido sustituido por María Patiño y Terelu Campos. Precisamente, últimamente es Patiño quien realiza estas funciones, ya que Jorge Javier Vázquez se encuentra de baja médica.

Las quejas por la elección de los protagonistas del "Deluxe" vienen siendo recurrentes en los últimos tiempos. A juicio de un sector de la audiencia, el programa tira en exceso de personajes del "Universo Sálvame".

Uno de los personajes clave del Deluxe era Conchita Pérez, la poligrafista que sacaba las verdades de los invitados que se sometían al aparato. El medio especializado en televisión, Algo Pasa, ha recogido unas polémicas declaraciones de Pérez sobre su etapa en el programa. "Eso tenía que acabar" "Estoy muy contenta y muy agradecida. La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo clientes en Zaragoza y en Madrid", explica. "Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con los colaboradores" , se ha sinerado. "El que viene en pecado se suele delatar solo. Creen que no funciona o creen que es un juego y que van a ganar. Y no lo es" "No soy nada cotilla. No veo la tele, ni leo revistas. No me interesa la vida privada de nadie" .

Además, conchita Pérez ha desvelado cuál era su profesión antes. "He visto y oído de todo. Antes de hacerme poligrafista, dirigi un hofel de carretera junto a una gasolinera. Allí veía de todo. Camioneros toxicómanos, empresarios corruptos, jueces, infieles."