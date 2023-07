Anne Igartiburu es una de las concursantes de la décima edición de 'Tu Cara Me Suena'. Desde luego, la presentadora ha sido una de las grandes sorpresa de la temporada. La veterana comunicadora de TVE protagonizó una de las polémicas de la pasada Nochevieja tras la decisión de la cadena de apartarla de las campanadas tras años al frente de este mítico momento televisivo.

Meses después, se anunció su fichaje por Tu cara me suena tras haber hecho una aparición en Mask Singer, ambos programas de Antena 3. “Acepté participar en Tu cara me suena porque me parecía una forma de hacer algo nuevo. Estoy en un momento en el que quiero indagar en nuevas cosas y creo que era un buen momento para divertirme”, explicó este viernes en la gala con la que se dio por finalizada la décima edición del programa: “Ha sido un regalazo, la verdad”. “He estado al límite, y era lo que quería: ver cómo reaccionaba al límite”, asegura orgullosa y satisfecha por las lecciones adquiridas: “A nivel personal, he aprendido a templar los nervios. He aprendido que no tengo que estar controlándolo todo porque no soy la presentadora y puedo hacer otras cosas. A partir de un punto empecé incluso a reírme de mí misma”.

La décima temporada de ‘Tu cara me suena’ ya ha inscrito para la historia el nombre de su ganadora: Miriam Rodríguez se ha impuesto en una ajustadísima Gala Final. Su brutal imitación de Lady Gaga ha cautivado al público, rendido ante su talento, su voz y el torrente de emociones que ha transmitido. Sin embargo, ella misma se ha sorprendido del resultado porque tenía “asumidísimo” que Manel Fuentes iba a decir que Andrea Guasch, espectacular como Beyoncé, iba a ser la ganadora. “Yo ya me sentía súper ganadora de este programa porque he ganado mucho profesional y personalmente”, afirma.

Anne Igartiburu habla sobre su peor momento en televisión: "Yo estaba pensando 'Te pego un guantazo'"

En una entrevista en Zappeando Dani Mateo quiso recordarle el momento que vivió junto a John Cobra hace algunos años en televisión.

En 2010, TVE decidió elegir a los candidatos a representar a España en Eurovisión mediante Internet. Uno de los más votados fue John Cobra, un joven que se había hecho viral en redes por actitudes polémicas. En 'Destino Eurovisión', la gala de preselección de aquel año, el valenciano consiguió el apoyo de un foro de Internet que buscaba boicotear el concurso.

Al término de su actuación, el público presente en plató comenzó a abuchearle, y él, como respuesta, se llevó la mano a la entrepierna mientras pronunciaba: "¡Comedme la polla! ¡Maricones!". Igartiburu era la presentadora de esa preselección, por lo que intentó calmar al concursante.

Y aunque ahora lo recuerda con humor, la presentadora ha reconocido que fue uno de los peores momentos en televisión que ha vivido, y ha relatado como fue aquella experiencia. "Yo tenía a los directores de la cadena por el pinganillo diciéndome 'Saca de ahí a ese impresentable'. Yo estaba con esa forma que tengo de estar monísima, de 'aquí no me muevo', pero pensando 'Te pego un guantazo'. Cuando pudieron, dos chicos de seguridad vinieron y se lo llevaron, pero fue un momento muy complicado" detallaba ante los colaboradores del espacio de laSexta.