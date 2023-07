Belén Esteban ha sido una de las colaboradoras que ha puesto rumbo a su aventura americana con sus compañeros de 'Sálvame' y que pudo ser vista minutos antes de emprender su viaje a Miami en el aeropuerto de Barajas, antes de emprender el viaje a Estados Unidos, donde grabarán el docureality que La Fábrica de la Tele prepara ya con Netflix.

La 'princesa del pueblo' se ha dejado ver muy feliz por esta nueva aventura y ha hablado ante nuestras cámaras sobre el momento tan dulce que está viviendo. Como no podía ser de otra manera, también le hemos preguntado por los rumores de crisis sentimental con Miguel Marcos y nos ha dejado claro que es totalmente falso.

"De eso no voy a hablar nada cuando es una mentira. No voy a decir absolutamente nada porque lo que quieren es que hable" ha asegurado, pero ha lanzado una advertencia: "La próxima vez le voy a decir a Rosalía, que me invitó al concierto el día 7 que era el cumpleaños de mi marido, que no cante el 7, que cante el 14... Madre mía".

Gran bronca

Hace dos semanas ‘Fiesta’ adelantaba que Belén Esteban y su marido, Miguel, estarían pasando por una crisis en su matrimonio. Los rumores no cesaban, pero fue la propia Belén quien habló en directo con el programa para desmentirlo todo.

Pero, pese a que Belén lo negó todo, los rumores no acabaron ahí y Mónika Vergara ha desvelado en el programa que, hace relativamente poco, se pudo ver a la pareja en una calle muy concurrida de Madrid protagonizando un tenso momento.

Rumores de crisis

A pesar de los kilómetros que separan España de Miami, fuentes de toda solvencia confirman a 20minutos que la contertulia está viviendo momentos de máxima tensión. Asisten atónitos al enfado de Belén con algunos medios y no dan crédito a las continuas conversaciones que mantiene con periodistas y colaboradores para desmentir que esté en crisis con Miguel Marcos.

Dicen que está tan preocupada por el recorrido de la información de su crisis que hasta tuvo que hacer un viaje exprés a Benidorm, donde reside su madre, para hacerle ver que todo está bien con su marido y que, así pues, todo responde a una campaña de descrédito orquestada por sus enemigos mediáticos.

"Es un enfado totalmente desmedido y las barbaridades que está diciendo nos hace pensar que, efectivamente, algo hay de cierto. Porque mira que se han contado cosas de Belén y nunca la hemos visto ni tan nerviosa ni tan fuera de sí", dice alguien que está en estos momentos junto a ella en este proyecto televisivo.