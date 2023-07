Esta semana, Yusan Acha (quien fuera director de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’) habló en ‘Así es la vida’ del estado de salud de María Teresa Campos. Esto extrañó a la familia Campos, pues Yusan aseguraba haber visitado recientemente a la presentadora, ¿qué ha sucedido? Cuenta Aurelio Manzano que Carmen Borrego comentó que le parecía raro que Yusan hablara de su madre cuando llevaba bastante tiempo sin verla, a lo que Gustavo, el chófer, confesó que sí que había estado en la casa y que él mismo lo vio: “Yo le he traído”.

“¿A cuento de qué?”, preguntó Carmen Borrego, visiblemente molesta. Y es aquí cuando, tanto Carmen como Terelu Campos, se enfadan con Gustavo, pues entienden que este tendría que haberlas avisado de esta visita, lo cual consideran que es una traición a la familia.

Pero este no es el único frente abierto que tiene abierto la hija de María Teresa Campos. Makoke y Terelu Campos eran amigas, al igual que sus respectivas hijas. Sin embargo, su relación se rompió y la concursante de ‘¡Vaya vacaciones!’ dice no saber el motivo. Asegura que su ya examiga ni siquiera responde a sus mensajes y la acusa de vetarla en un evento. En el plató de ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio no podía dar crédito a lo que estaba escuchando sobre su madre…

El programa mostraba imágenes inéditas de lo que la colaboradora de televisión ha dicho de Terelu Campos y de su amistad. Se declara “decepcionada” con la presentadora y explicaba que, ante su actitud distante, le mandó un audio que no ha recibido respuesta: “Ella decía que es por cómo traté a su hija y Alejandra decía que es por otra cosa”.

Es más, relataba algo que sucedió hace pocos meses, en la Semana Santa malagueña. Al parecer, un amigo la invitó a un balcón para ver la procesión del Cautivo pero, un día después, le llamó para cancelar la invitación: “Me dijo ‘no sé cómo decírtelo, estoy súper agobiado pero es que Terelu se ha puesto cuando se ha enterado de que ibas tú que no veas’ y digo ‘no te agobies que no voy”. La colaboradora de ‘Así es la vida’ no podía evitar un gesto de sorpresa escuchándola: “Es mentira, estoy alucinada”. De hecho, estaba deseando poder mantener “una conversación” con Makoke cuando termine su paso por el reality.

Es más, aseguraba que la propia Makoke habló en televisión de lo que pasó con el mencionado balcón: “Sin venir a cuento dijo que una persona, un amigo del dueño, le dijo que mejor no fuera, pero no nada que ver con mi madre, ella lo interpretó así” (…) “A mi madre le da igual, no vive pensando en si Makoke va a aparecer en un sitio o no”.

Se rompe la amistad

Terelu siempre ha dicho que si no tiene una buena relación con Makoke es por algo que pasó con su hija. Y, por primera vez, la propia Alejandra ha contado que la relación se rompió por un “comportamiento” que Makoke tuvo con ella. Fue tras un enfrentamiento televisivo en el que ella defendió que Kiko Matamoros, exmarido de Makoke, no había insultado a la hija que tiene en común, tal y como creía su madre.

“En publi se puso conmigo de una manera que no me gusta y que me sorprendió. Eso llegó a los oídos de mi madre, no por mí, porque alguien del programa la llama y ya está”, explicaba.