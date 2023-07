El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Chabeli Navarro explota

Después de que Bertín Osborne respondiera a la incendiaria entrevista concedida por Chabeli Navarro en 'Así es la vida', en la que reclacaba que había mantenido una relación en 2021 con el presentador y que tras comunicarle que estaba embarazada le ahbía aconsejado abortar, la andaluza vuelve a la carga y amenaza con ofrecer las puebas que demontarían la versión de Osborne a través de un cmunicado.

"Sacaré las pruebas del engaño al que me llevaron en todo este tema y se hablará alto. No he firmado nada diciendo que no sabía si Bertín era el padre del bebé. Es totalmente falso, yo no firmo nada ni me constaba nada de que eso existiera".

"Pues ahora más que nunca estoy fuerte y va a salir todo a la luz. Ya se acabó el que me intente desprestigiar públicamente, ahora llega el momento de poner los puntos claros de todo lo que viví con Noberto Ortiz Osborne hace dos años. Y aportaré todas las pruebas de las que dispongo, que no son pocas, y van a quedar las cosas muy claras", reza uno de los extractos del documento