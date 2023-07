Cristina Pedroche se despide de "Zapeando", un programa de La Sexta al que llevaba mucho tiempo ligada como colaboradora. Así lo ha anunciado en sus redes sociales: "Me queda solo esta semana".

Cristina Pedroche es una conocida presentadora, actriz y modelo española nacida el 30 de octubre de 1988 en Vallecas, Madrid. Es una figura destacada en el mundo de la televisión y ha ganado popularidad gracias a su carisma, talento y presencia en los medios de comunicación

Pedroche comenzó su carrera como actriz, participando en series de televisión y obras de teatro. Sin embargo, fue en el ámbito del entretenimiento y la presentación donde alcanzó la fama. En 2010, se unió al programa "Sé lo que hicisteis..." en la cadena de televisión La Sexta, donde se convirtió en una de las colaboradoras más queridas y reconocidas.

Su estilo desenfadado y su sentido del humor le valieron el reconocimiento del público y la oportunidad de participar en otros programas populares. En 2015, Pedroche comenzó a presentar junto a Frank Blanco el programa de televisión "Zapeando" en la misma cadena. En este programa, ha destacado por su espontaneidad y su capacidad para hacer reír a la audiencia con su ingenio.

Además de su trabajo en televisión, Cristina Pedroche ha tenido una exitosa carrera como modelo. Ha desfilado en numerosas pasarelas y ha trabajado con marcas reconocidas, convirtiéndose en un referente de moda y estilo para muchos seguidores. Su personalidad y su capacidad para lucir diferentes estilos y tendencias la han convertido en una influencia en el mundo de la moda.

Pedroche también ha sido objeto de atención mediática debido a su participación en las celebraciones de fin de año en la Puerta del Sol de Madrid. Desde 2014, ha sido la encargada de dar las campanadas en la nochevieja española, y sus atuendos extravagantes y sorprendentes han generado un gran revuelo en los medios y las redes sociales. Sus elecciones de vestuario han sido ampliamente comentadas y debatidas, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la noche.

Parto natural

El pasado 14 de junio, diez minutos después de las doce de la noche, nació Laia, la primera hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Desde ese momento poco hemos sabido de la presentadora, que está totalmente volcada en una maternidad que está siendo "salvaje y bonita" a partes iguales. Sin embargo, cada vez que tiene un rato libre aprovecha para dar algunas pinceladas sobre cómo le ha cambiado la vida o lo dura que está siendo la lactancia materna, lo que le ha llevado a sentir "miedo, dolor, lágrimas y dudas".

Una de las preguntas más repetidas ha sido su recurrió a la epidural. La presentadora ha contado que no, que estuvo "muy tranquila" y no se acordó de ella. Durante los meses de embarazó se formó en el hipnoparto y le enseñaron "muchísimo trucos" para gestionar el dolor. "Me construí mi propia escalera para ir eligiendo una cosa y otra según fueran aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reabsorvido. La respiración fue mi gran aliada", ha contado.