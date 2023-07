Y llegó el gran día. Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el sí quiero el pasado sábado en la finca de El Rincón. Nadie se quiso perder la boda del año, ¿nadie? Pues hubo una sonada ausencia en el enlace que solo sirvió para entristecer un poco esta celebración en la que debería ser todo alegría: "No entendí sus motivos".

Tamara Falcó es una reconocida personalidad española que ha destacado en diferentes ámbitos, desde la moda y la televisión hasta la gastronomía y el diseño de interiores. Nacida el 20 de noviembre de 1981 en Madrid, España, Tamara es hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Su talento, carisma y estilo propio la han convertido en una figura admirada y seguida por muchas personas.

Desde temprana edad, Tamara mostró interés por el mundo de la moda y la belleza. Después de completar sus estudios de Administración y Dirección de Empresas, decidió seguir su pasión y se formó en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, especializándose en diseño de moda. Su incursión en el mundo de la moda le permitió adquirir conocimientos y experiencias que más tarde aprovecharía en su carrera profesional.

Tamara se ha destacado como una influyente en el mundo de la moda y el estilo, y ha trabajado en colaboración con reconocidas marcas y diseñadores. Su sentido único de la moda y su capacidad para combinar prendas y accesorios la han convertido en una referencia para muchas personas que buscan inspiración en sus looks. Además, ha participado en desfiles de moda y ha sido portada de diversas revistas de renombre.

Además de su carrera en la moda, Tamara también ha incursionado en el mundo de la televisión. Ha participado en programas como "MasterChef Celebrity" y "El Hormiguero", donde ha mostrado su habilidad en la cocina y su personalidad carismática. Su simpatía y espontaneidad la han convertido en una de las favoritas del público, y ha logrado conquistar a audiencias de todas las edades.

Cadena de infortúnios

En los viajes, por mucho que uno se organice, el resultado no siempre tiene por qué ser el que se espera. Y esto es precisamente lo que les ha pasado a Tamara Falcó e Íñigo Onieva durante su luna de miel. Después de darse el ‘sí, quiero’ y por fin respirar tranquilos tras sufrir una serie de catastróficas desdichas que parecían querer impedir que se convirtiesen en marido y mujer, la pareja puso tierra de por medio hace justo dos semanas para huir del ruido mediático que su boda había generado (y sigue haciéndolo) en España.

Su primer destino fue Sudáfrica, concretamente Ciudad del Cabo. Y a falta de una exclusiva con la que ‘colarnos’ en este idílico viaje de novios, Tamara e Íñigo han optado por modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos y mostrárnoslo todo (con imprevistos incluidos) a través de un reels de Instagram que puedes ver completo en el vídeo.

Pero no todo ha sido relax. Actividades como bucear en una jaula con tiburones (algo que Tamara Falcó prefirió presenciar desde el barco) fue una de las aventuras que tenían agendadas. Y fue en esta jornada que pintaba perfecta cuando surgió el imprevisto. "No estábamos preparados para congelarnos en julio y las orcas están matando a la mayoría de los tiburones blancos de la zona", confiesa Íñigo Onieva en este post. Un aspecto con el que no contaban, más con la ola de calor que dejaron en Madrid antes de su luna de miel, para la que parece que ni ella ni él estaban preparados.

Aunque sin duda, el imprevisto más duro al que ha tenido que sobreponerse la pareja ha sido a la muerte de Marta Chávarri, tía de la marquesa de Griñón.